19歲鍾柔美稱劉展霆係死黨　流出錫面照：冇諗過咁大迴響

樂壇第一張成績單《新城勁爆頒獎禮2025》今（27日）在會議展覽中心舉行，眾多位歌手悉心打扮出席，星光熠熠，氣氛相當之好。而在聖誕節晚上疑錯手分享IG限時動態，意外曝光了與TVB藝人劉展霆戴着聖誕頭飾，並獲男方從後抱抱親吻的19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi），今日以牛仔Look曬小蠻腰示人，狀態非常之好。當接受傳媒訪問，提及該事情時，她就表示：「張相係真係Post嘅，但係Christmas party玩真心話大冒險，之後我就有個懲罰。」 因為輸了而需接受懲罰，後因經理人提及並火速刪除，她表示當時與經理人講：「玩㗎咋，大冒險輸咗我一定要post。」

鍾柔美坦承因玩真心話大冒險輸了而需接受懲罰。（葉志明 攝）

有指疑似是鍾柔美發錯帳號。(thread圖片)

2022年時鍾柔美已被傳與劉展霆（Eden）因拍《青春本我》時撻着。(資料圖片)

劉展霆疑開「1221.x1221」情侶IG帳號

鍾柔美又提到與劉展霆的關係特別好：「我同Eden由《青春本我》識到而家好friend，真係太friend死黨咁樣。」表示因為一張照片引起極大誤會，亦對對方感到不好意思：「我冇諗過大家會有咁大迴響，希望大家唔好誤會啦。」而就有網民發現他們疑開設情侶IG帳號「1221.x1221」（因為二人同為12月21日生日）一事，她就強調自己不知道是怎麼一回事，亦有就該事私底下問男方，表示：「佢自己開唔關我事。」叫記者朋友可問男方。

另外，問到有否覺得男方有可能在追求自己或示意，她就揚言：「我可以話係暫時係好朋友，同埋了解中。」

另外，問到有否覺得男方有可能在追求自己或示意，她就揚言：「我可以話係暫時係好朋友，同埋了解中。」 續問到有發展可能嗎？她表示：「我覺得順其自然囉。」強調現時學業及工作為重。最後，問到覺得劉展霆是一個怎麼樣的男生時，她就二話不說：「我覺得佢好好人，我同佢都好鍾意跳舞，我哋有好多共同話題，其實跳舞真係可以講好多嘢。」

鍾柔美表示與劉展霆是很好的朋友。（葉志明 攝）