孫燕姿演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱宣佈會在2025年開始舉行，首站設在新加坡，並陸續登陸上海、深圳、北京、南京、重慶等內地城市，孫燕姿稱後續還有台灣、香港、馬來西亞站等更多場地待公布，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



更多孫燕姿演唱會資訊｜>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會（IG@stefsunyanzi）

孫燕姿演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期： 2026.03.13(五) / 03.15 (日)

演唱會時間： 19:30

演唱會地點：啟德主場館 Kai Tak Stadium

門票價錢：HK$1880 / $1680 / $1380 / $980 / $680

公開發售平台 ：HK Ticketing 快達票

公開開賣日期：2026.02.11

公開開賣時間：早上11時

*票價不包括顧客服務費

孫燕姿演唱會2025香港 | 建行（亞洲）信用卡獨家優先購票

1.首輪購票

信用卡：建行 (亞洲) Visa Infinite 信用卡及建行 (亞洲) 銀聯鑽石 Prestige 信用卡

優先開賣日期：2026.02.04

優先開賣時間：12PM — 8PM止

2.次輪購票

信用卡：建行 (亞洲) 信用卡

優先開賣日期：2026.02.05-2026.02.06

優先開賣時間：2026.02.05 12PM — 2026.02.06 8PM止

孫燕姿演唱會2025香港 | Trip.com優先購票

優先開賣日期：2026.02.09

優先開賣時間：11AM

孫燕姿演唱會2025香港 | 公開售票

孫燕姿演唱會2025香港 | 座位表

有待官方公布

孫燕姿演唱會2025香港 | 交通

有待官方公布