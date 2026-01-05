古淖文見應援樣直呼「尷尬」　拒開騷盼儲夠原創作品登上紅館演出

古淖文最近接受《香港01》專訪時透露，正在籌備中的新歌律動感（Groove）會較為突出，風格並非偏向 R&B，而是可能加入少量 Blues 甚至 Jazz 的感覺。他形容，今次創作希望透過作品展示唱歌上的能力，方向上有點像他在《中年好聲音2 登峯之戰》中演繹《Feeling Good》時的感覺，但並非 Big Band 或 Broadway 風格，而是以較現代、混合式的手法去完成一首歌。

古淖文透露，正在籌備中的新歌律動感（Groove）會較為突出。（公關圖片）

由《Feeling Good》延伸新歌方向

至於新歌主題，他坦言目前仍在摸索階段。古淖文分享，與音樂製作人梁子龍一起創作時，通常都會先有一個 Main Brief Idea，但作品發展到後期，往往會出現多種不同層次與演繹方式。他以飲品作比喻，最初定下的概念可能是「咖啡」，但到完成階段，歌曲既可以是咖啡，也可以是茶，甚至是朱古力聖代。現時新歌正處於這個階段，本來設定了一個主題 A，但在創作過程中發現有很多可能性，最終走向仍需視乎歌曲完成後呈現出來的整體感覺。

古淖文坦言新歌主題目前仍在摸索階段。（公關圖片）

指現階段將重心放在累積歌曲

古淖文表示，當然希望能夠再次在香港舉行演唱會，但現階段更希望先累積多一些屬於自己的作品。他坦言，雖然過往亦曾推出個人歌曲，但仍然希望有一個更完整的演唱會體驗，能夠盡量以演唱自己作品為主，或只包含一兩首他人的歌曲，因此再次開演唱會仍需要一點時間準備。

古淖文表示，當然希望能夠再次在香港舉行演唱會，但現階段更希望先累積多一些屬於自己的作品。（公關圖片）

談到未來演唱會地點，古淖文指暫時未有特定計劃，認為能夠開演唱會本身已經是一件很「okay」的事，會希望一步一步慢慢去做。至於目標方面，他坦言紅館是其中一個理想舞台，因為大眾普遍視能在紅館開演唱會為歌手的一種身分象徵；同時亦提到亞博、啟德體育園等不同場地，都是希望有機會登上的舞台。而最令他有歸屬感的地方，始終是澳門，例如澳門金光綜藝館等場地，雖然現階段仍未走到那一步，但他相信終有一天可以達成。

古淖文亦提到，自己其實自去年八月起已逐步進駐大灣區市場，先後於廣州及順德舉行巡迴音樂會，而今年情人節（2 月 14 日）則將於東莞舉行《Follow Me 巡迴音樂會》最終站演出。他表示，能夠一路透過音樂與歌迷同行至今，內心感到十分感恩，亦期待與歌迷共度一個特別的晚上。他亦強調，現時最重要的仍然是先把自己的音樂做好，待作品與步伐走得更遠時，再視乎當下的狀態與時機，決定在甚麼地方舉行下一次演唱會。

今年情人節（2 月 14 日）古淖文將於東莞舉行《Follow Me 巡迴音樂會》最終站演出。（公關圖片）

生日應援未能親身到場

談到近年生日歌迷為他安排多個應援及慶生活動，古淖文坦言自己其實未有親身到場打卡。他解釋，很多時候生日都身在澳門，加上該段時間工作特別多，因此未能抽空到現場，直言感到有點可惜。不過，他亦表示自己有「偷看」歌迷的應援，包括在網上瀏覽相關照片和影片。

他笑言，有時會突然在不同地方見到自己的樣貌，例如大型 LED 屏幕、咖啡杯、巴士車身等，確實會感到相當尷尬，但亦認為這種感覺與自己性格有關，甚至即使平日於街上看到自己的宣傳亦會感到不自在。不過，他亦認清作為一名 Artist，這種尷尬其實是需要接受的，「都預咗要畀人見」。對於記者打趣指「越尷尬越大紅大紫」，古淖文笑言希望能「勝利歸現」，其後亦認同這種說法，直言相信「吸引力法則」。

古淖文笑言，有時會突然在不同地方見到自己的樣貌，例如大型 LED 屏幕、咖啡杯、巴士車身等，確實會感到相當尷尬。（公關圖片）

談歌迷大型應援廣告

談到歌迷早前為其快歌在銅鑼灣 SOGO 設置大型應援廣告，古淖文表示，作為一名 Artist，自己並不認為應該干涉歌迷的應援方式，形容那是一份屬於歌迷對他的心意。他以生日送禮作比喻，指沒理由因為收禮而提出要求，認為自己能做的只是接收與感謝這份支持。

至於未來宣傳方向，古淖文坦言，若涉及作品宣傳，自己會較希望將重心放在網絡平台上。他指出，現時大家日常生活幾乎離不開手機，不論等候或空閒時都會不斷瀏覽，因此相比實體宣傳，他認為多做網上宣傳會更為有效。被問到會否挑戰跳舞 challenge，他即笑言「仲跳？」並以玩笑方式回應，表示一點點或許可以，但隨即叫停話題，語氣輕鬆，展現其一貫幽默一面。

古淖文坦言，若涉及作品宣傳，自己會較希望將重心放在網絡平台上。（公關圖片）

談公益活動出席安排

談到歌迷多年來積極參與不同公益及義工活動，包括籌款、東華及公益金等，古淖文表示，若要出席相關活動，仍需視乎公司安排。他直言現時已將整個工作日程交由經理人統一安排，所有活動亦會以公司決定為先。

他補充，若時間許可，自己一定會出席支持，但若工作在身，亦實在未必能抽身。古淖文亦表示，明白歌迷希望他能親身參與，但最終仍需視乎時間是否容許。最後，他強調，不論身處任何環境或時間，希望大家都可以盡力去幫助有需要的人，展現其一貫重視公益的態度。