曾比特新歌剖白曾被潑冷水陷入無助　拍MV挑戰演技竟遭全場恥笑

曾比特（Mike）轉會後首度出擊，今年第一炮派台作品《雪出個未來》上架。歌曲以面對冷言冷語、極限低溫中修練自我，破冰重生為主題。聽落好似好有深度，不過拍攝MV現場是另一回事，Mike發生的蝦碌事更慘遭現場同事無情恥笑。

剖白「被潑冷水」心路歷程

新歌講述受到冷言冷語、潑冷水的感受，Mike指並非經過一件大事，而是累積出來的感受，歌手除了唱得，更要練成「抗凍」體質，「有時係表達咗啲嘢但未獲得解決，或者搵唔到方向⋯⋯ 缺乏雙向溝通就會有好無助嘅感覺，呢種就係被潑冷水嘅考驗。」當中「超級痛苦 但絕對撐得住」歌詞，Mike最有共鳴，「好多時候周邊嘅資訊或者言語會令到自己陷入一個牛角尖，堅持有時非常困難同痛苦，但只要撐住就可以收穫你想要嘅嘢。」

MV拍攝現場發生「演技慘案」

談到拍攝MV蝦碌事，Mike笑說其中有一幕，工作人員需要在天花板狂揈落大量紙張，「我要接住又接唔住咁，但又要表現得好灰、好唔開心、好驚訝。我就用我有限嘅演技去做，身邊嘅同事、導演睇完都瘋狂恥笑我，對於我有限嘅演技給予一個沉重嘅打擊，哈哈。」 ‎

