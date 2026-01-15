黎明驚喜開新IG發放宣傳片！3月紅館霸氣連開10場演唱會掀搶票熱

《黎明LEON LAI ROBBABA紅館演唱會2026》將於3月22-31日一連10場於紅館舉行。門票港幣$1,380 和 $680，東亞銀行信用卡將於1月12日(早上10時)至14日(晚上11時59分)接受獨家優先訂票，歌迷萬勿錯過！



>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

黎明Leon開通IG

Leon在社交平台表示歲月過後有IG，他率先在新開的IG帳號「leonhelloyou」分享了今次演唱會的宣傳片。不少「眼利」歌迷都發現這個新IG帳號，驚喜萬分，紛紛關注，更留言表示終於等到了這一天及希望未來可以看到Leon發表更多動態，亦對演唱會表示十分期待。

黎明在新開的IG帳號「leonhelloyou」分享了今次演唱會的宣傳片。（ig截圖）

黎明Leon發佈演唱會宣傳片

近日Leon在個人網站更新發放了一條短視頻：「是密碼，是約定，是黎式美學的再度綻放。2026紅館之約，讓《只要為我愛一天》的深情漫過時光，你在台上續寫傳奇，我在台下熱淚盈眶─這一唱，便是青春與熱愛的雙向奔赴，3月紅館不見不散。」連雷頌徳也用表情符號留言以示支持。

雷頌徳也用表情符號留言以示支持。（ig截圖）

主辦機構（寰亞娛樂 、東亞娛樂、Player One）亦十分重本，除了在巴士及紅隧口設置大型廣告外，亦於銅鑼灣黃金地段Sogo外牆的巨型視頻播放演唱會宣傳片，相當吸睛。

演唱會詳情

萬通保險呈獻： 黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026

日期：2026年3月22至31日（共 10 場）

時間：8:15PM

地點：紅磡香港體育館

票價：HK $1380／$680

東亞銀行信用卡獨家優先訂票

優先購票日期：2026 年 1 月 12 日（上午 10 時）至 1 月 14 日（晚上 11 時 59 分）

優先購票渠道：www.hotdogtix.com 或HotdogTIX 手機應用程式

東亞銀行信用卡持卡人請先登記成為 HotdogTIX 會員，以享優先訂票。