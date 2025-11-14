黎明演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

黎明《LEON LAI ROBBABA紅館演唱會2026》將於2026年3月22至29日20:15在紅磡香港體育館（Hong Kong Coliseum）舉行。黎明於1990年出道成為歌手並推出首張音樂專輯，自1992年開始被譽為「香港四大天王」之一。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

黎明《LEON LAI ROBBABA紅館演唱會2026》海報（官方提供圖片）

黎明演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年3月22至29日
演唱會時間：20:15
演唱會地點：紅磡香港體育館
門票價錢：HKD 1380 / 680
公開發售平台 ：有待公布
公開開賣日期：有待公布
公開開賣時間：有待公布

黎明演唱會2026香港 | 座位表

黎明《LEON LAI ROBBABA紅館演唱會2026》演唱會將於2026年3月22至29日20:15在紅磡香港體育館（Hong Kong Coliseum）舉行。

黎明演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站

