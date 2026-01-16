Gin Lee挑戰一鏡到底唱到海港城　自爆曾壓力失眠學識擁抱不完美

日前Gin Lee李幸倪接受「一鏡到底Music Live」挑戰，由九龍塘廣播道車廂開始，唱住歌穿街過巷，一直唱到去尖沙咀天星碼頭麥當勞，再殺入海港城邊行邊唱，整個過程猶如音樂公路片，十分過癮。

日前Gin Lee李幸倪接受「一鏡到底Music Live」挑戰。（YouTube@Gin Lee李幸倪）

整個過程猶如音樂公路片，十分過癮。（YouTube@Gin Lee李幸倪）

愛徒Teller驚喜助陣

整個Music Live長達一個多小時，Gin只靠一支結他伴奏，唱出五首歌曲，包括《一早知道的情歌》、《雙雙》、《今天終於一人回家》、《隨時隨地》及《企好》。最驚喜的是在車廂部份，竟然找來《全民造星VI》的愛徒、以「第11人」身份逆襲奪冠的Teller，Gin邊唱《一早知道的情歌》，Teller邊Beatbox，師徒檔上陣，未出發先興奮！

最驚喜的是在車廂部份，竟然找來《全民造星VI》的愛徒Teller，Gin邊唱《一早知道的情歌》，Teller邊Beatbox，師徒檔上陣，未出發先興奮！（YouTube@Gin Lee李幸倪）

海運大廈露台大合唱

沿途不少市民野生捕獲Gin，紛紛衝上前selfie，亦有樂迷表示已買演唱會飛，為她下月七、八號的紅館show打氣，十分窩心。壓軸一幕去到海運大廈露台，原來一大班fans早已霸定位等偶像。Gin一出現，全場即時起哄，最後來個全場大合唱《企好》，將氣氛推至高峯。

沿途不少市民野生捕獲Gin，紛紛衝上前selfie。（YouTube@Gin Lee李幸倪）

壓軸一幕去到海運大廈露台，原來一大班fans早已霸定位等偶像。（YouTube@Gin Lee李幸倪）

Gin一出現，全場即時起哄，最後來個全場大合唱《企好》，將氣氛推至高峯。（YouTube@Gin Lee李幸倪）

Gin告別失眠學會擁抱不完美

挑戰完結後，Gin大談感受，她笑言：「今日呢個任務，可能係史上最難嘅其中一個任務！因為呢個live唔係普通live，係充滿住太多嘅uncertainties，2026年嘅一個新挑戰。」她續說：「我覺得好好玩、好開心，好鍾意。今日好輕鬆，冇問題，可以再挑戰！可能而家年紀大咗，會學識擁抱唔同moment，唔需要樣樣嘢都完美。真實咁發生，就等佢發生啦。有突發情況，即刻做最好決定處理咗佢就OK。」Gin又自爆以前會為小事失眠，「以前返到屋企可能會瞓唔着，諗『點解會咁？可以做好啲！』但而家覺得，人生就係咁，冇得時刻完美，盡咗力就OK。」