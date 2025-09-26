黃淑蔓勵志歌《梗頸四》校服look拍MV　蔡浩然任男主自爆曾是肥仔

黃淑蔓新歌《梗頸四》由Claudia Koh作曲和編曲、陳考威監製、鍾說填詞，MV導演郭健及團隊。MV故事中，熱愛跳舞的Scott因患重病無法繼續夢想，曾經贏過冠軍的他將獎牌送給「梗頸四」的Feanna，在他的鼓勵下，Feanna努力練習參加跳舞比賽，完成心願。《梗頸四》單曲和MV已上線各大平台。



黃淑蔓《梗頸四》MV片段（官方提供）

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）穿著可愛校服造型拍攝新歌《梗頸四》MV，並邀請身高187cm的蔡浩然（Scott）擔任男主角。Feanna坦言這首歌概念來自她真人真事，曾經在頒獎台下看別人得獎，心裏不是味兒。後來明白成功有先有後，時機未到就繼續努力。而Scott表示名次重要，但他更重視過程得到的快樂和友誼。

Feanna問Scott：「你有冇聽過『梗頸四』呢個Terms呢？」Scott搖搖頭，說：「未聽過，可能唔係我個Gen（世代）。」Feanna立即啟動老師模式：「『梗頸四』即係第四名，聽講以前跑馬好多人會講『哎呀，呢隻馬今次梗頸四啊！』即係爭啲啲，入唔到三甲，攞唔到派彩！」又說：「相信唔止我一個，好多人都試過坐喺頒獎台下睇人哋攞獎，覺得自己好似配角。但其實大家都有付出努力，堅守夢想，可能呢刻未ready，咁就默默努力住先，總有一日可以去到心目中想要嘅位置。」Scott自爆求學時期是個大肥仔，亦曾遇到不快樂經驗，他說：「我好明白中學嘅時候好多競逐嘅心態，以為『贏』先至係一切。希望大家睇完《梗頸四》MV之後，明白比賽中得到嘅友誼和建立嘅嘢，遠勝於排名。」

點解以校園做背景？Feanna承認因為她鍾情「校服」，而且覺得人生接觸最多名次和頒獎台，就是求學時期。她說：「讀書時候好多比賽，例如運動會有頒獎台，只係第1、2、3名有位企，第4名無份。既然做一首鼓勵嘅歌，就喺學校拍MV啦！」而身旁的Scott鼻子紅紅，原來劇情需要他練習跳舞時，突然病發流鼻血，鼻和雙手都沾滿紅色血漿和顏料，cut機後Feanna追住Scott拍他清潔過程，還笑言似拍校園喪屍片。Scott笑說：「黃淑蔓要賠返個鼻俾我！我對手洗得七七八八，但我個鼻未搞掂，仲好紅卜卜。我哋係咪順便拍埋聖誕歌嘅MV？我扮紅色鼻嘅小鹿。」Feanna笑言自己扮小矮人。