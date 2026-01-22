Gordon Flanders新歌憶留日接太太日常　4月開騷首展隱藏吹奏技能

Gordon Flanders王駿楊推出新歌《溝之口 沒有 藤井風》，由Gordon Flanders及PLAYGROUND作曲、黃偉文（Wyman）填詞，PLAYGROUND及Gordon Flanders編曲及監製。這首City Pop風格的甜蜜情歌，滿載日本都市的復古氣息，靈感源自Gordon早年在日本留學拍拖時的真實經歷——黃偉文「借題發揮」，將這個經歷與「能在溝之口遇見藤井風」的都市傳聞巧妙結合，為歌曲添上輕鬆有趣的層次。

Gordon Flanders守候太太下班成靈感

他說：「我首新歌就叫做《溝之口 沒有 藤井風》， 『溝之口』就係日本一個車站， 而『藤井風』相信大家好熟悉啦，咁點解會link up到『溝之口』同埋『藤井風』呢兩樣嘢去做一首情歌呢？其實係我同Wyman之間傾嘅一個題材，首歌就係描述我好期待太太快啲收工可以一齊返屋企嘅一個心情，嗰陣時我喺日本有個routine每日就係喺 『溝之口』站返學，放學之後就返屋企先，等到我老婆夜晚放工，我又會去返呢個車站去接佢，咁至於點解有『藤井風』嘅出現呢，其實係 『溝之口』一個小小嘅傳說嚟，有傳話佢就係住喺溝之口呢個站，但我哋兩個都冇喺溝之口見過藤井風，咁Wyman就覺得我呢個分享好得意，於是就呢個歌名出現啦！我覺得好得意因為個名一開頭睇一定會俾佢吸引，所以我覺得佢改呢個名係好有佢嘅諗法同埋好eye catching！」

Gordon Flanders在日本時經常在溝之口車站等太太下班。（公關提供）

Gordon Flanders耍手拒重遊舊地

Gordon Flanders一向愛妻，亦曾推出不少歌曲向太太「示愛」，新歌關於當年與太太留日生活點滴，問到會否與愛妻重遊並舊地回憶一番，他竟然耍手擰頭，他笑言：「舊地重遊我自己都未必話想特別返去，因為我每次返去東京我都感覺係去返學多過旅行咁，令我諗返起嗰陣返學嗰啲好苦悶嘅生活，反而可能去日本其他地方玩！」

四月開騷連發多重驚喜

日前他到旺角麥花臣場館出席「麥花臣節2026」，宣佈將於4月18日舉行 《Gordon Flanders “New Classics Live 2026”》，他亦有透露新碟進度及提前預告演唱會驚喜：「新碟進度係十分之良好，如無意外就應該會喺演唱會之前一至二個星期推出啦！演唱會方面我覺得大家對我嘅既定印象就係我會玩吉他啦，但係我仲有另一個特別技能嘅，不過我一路都冇用過呢一樣樂器，可以透露少少就係一啲『吹奏類』嘅樂器嚟但唔係嗰啲木童笛呀，呢一樣嘢係我以前中學已經有苦練過！同埋我嚟緊有一首side track歌，入面個編曲我係會吹呢一樣樂器嘅！咁可以率先喺度透露咗畀大家知先！」

Gordon Flanders預告4月演唱會將會吹奏樂器。（公關提供）