MC張天賦新歌棄情歌眼鏡look上陣　預告暑假登香港大型舞台開騷

剛踏入 2026 不久，MC 張天賦便以一首溫柔而充滿力量的新歌《無名氏》，為樂迷送上新一年第一份禮物！由 Randy Chow 監製，Dick Wong 及 Randy Chow 編曲，Wyman 黃偉文填詞，陳可為及齊樂平作曲。

MC 張天賦新歌《無名氏》由 Randy Chow 監製，Dick Wong 及 Randy Chow 編曲，Wyman 黃偉文填詞，陳可為及齊樂平作曲。（YouTube@MC 張天賦）

新歌走溫暖路線

新歌有別於過往的情歌、型格的歌曲，而是講述那些在日常生活中最平凡、最容易被忽略的瞬間：黑雨中突然為你撐傘的路人、替你付巴士車費的陌生人、輕拍你肩膀提醒拉鏈沒拉好的無名氏……這些「明明不需要待我好」的善意，默默地為每天匆匆忙忙的生活添上一絲溫暖，Wyman 用歌詞輕輕劃開現代人的防備，將目光投向微小而純粹的善意，還原這座城市的樂觀指數。讓不問回報的溫熱在人海中繼續傳開。

張天賦新歌有別於過往的情歌、型格的歌曲，而是講述那些在日常生活中最平凡、最容易被忽略的瞬間。（公關提供）

張天賦新歌MV化身「外星人」

問到 MC 拍 MV 印象深刻的地方，「我覺得應該係個天氣啦，因為今日係真係異常地凍嘅，但係其他演員都冇得著好厚嘅褸，所以呢個真係好深刻嘅！同埋要吊威也啦，因為臨尾結尾一幕就係我需要飛上個天到回歸我嘅星球，同埋今日一齊拍攝嘅小妹妹芊玥！」

張天賦新歌MV挑戰低溫吊威也，化身「外星人」飛回星球。（公關提供）

張天賦新歌拒絕「情情塔塔」

而今次為何會一反平時唱開的情歌，想講不問回報的好人《無名氏》這個題材呢？MC 解說：「其實當初寫呢首歌嘅時候呢都唔係太向情歌方向寫嘅，其實係想以一啲其他嘅主題去做呢一首歌，當中亦都同 Wyman 傾過偈之後就發現，咦！不如唔好寫咁多情情塔塔嘅嘢，或者唔好寫一啲愛情嘅嘢，寫下一啲其他感情類型嘅歌，於是乎就出現咗《無名氏》啦！但係當中我亦都覺得雖然大家都會覺得陌生人嘅一啲溫暖嘅舉動係好 surprise 同埋會好感恩啦，但係我亦都想提一提大家，可能呢一啲無微不至或者好細心嘅動作，其實身邊嘅人一直都有做到，但係可能因為佢係你身邊親嘅人所以你無視咗呢一啲溫暖，你或者會無咗呢一啲感動嘅時刻！」

張天賦新歌放棄擅長的情歌路線，轉而探討非愛情類的感情。（公關提供）

張天賦的親身經歷

問到 MC 現實中有沒有試過受到陌生人的幫助或者有無做過些很小的好事令人覺得開心? 他回憶起曾經在落雨時沒有帶雨傘遇過好心的途人為他遮雨，他亦試過在的士拾到電話主動聯絡物主歸還！他認為這樣微不足道的小行為，能夠讓人感受到「小恩賜大美好」。

張天賦認微不足道的小行為，也能夠讓人感受到「小恩賜大美好」。（公關提供）

預告暑假登香港大場

今年一開始 MC 就有不少好成績，問到 2026 年會有什麼目標? 他透露：「嚟緊 2026 年嘅計劃呢其實已經有新嘅專輯做緊啦，亦都做緊新歌啦，咁而且基本上嚟緊應該每一個月都有演唱會，至於喺香港，應該就會係接近鄰近暑假嘅時候會有一個頗大嘅場地表演啦！」