Marf麥花臣節演唱會2026｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

Marf邱彥筒《麥花臣節 X Marf Yau “Nights like this” Live 2026》演唱會將於2026年3月22日8:15pm在麥花臣場館舉行，會在The Club優先開賣門票，並會在CAST ticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



邱彥筒《麥花臣節 X Marf Yau “Nights like this” Live 2026》宣傳海報（IG@makerville.official）

Marf麥花臣節演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年3月22日

演唱會時間：8:15pm

演唱會地點：麥花臣場館

門票價錢：HK $1,180* / $980 / $680

*此票價均包括演唱會限定小卡套裝一份

公開發售平台 ：CAST ticketing

公開開賣日期：2026年2月5日

公開開賣時間：上午 11 時正

**不設售票處售票

Marf麥花臣節演唱會2026香港 | The Club優先購票

優先訂票渠道：The Club

門票發售時間：有待官方公佈

《麥花臣節 X Marf Yau “Nights like this” Live 2026》宣傳海報（IG@collar.weare）

Marf麥花臣節演唱會2026香港 | HKTicketing 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。