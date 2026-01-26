陳小春澳門開騷合體張智霖李承鉉　至敬恩師羅文認當年離隊太衰仔

陳小春（小春）日前於澳門銀河藝館舉行「生旦淨末丑」個人巡迴演唱會，這次演唱會，由25年開始巡演，到澳門站已經是第24場，演唱會由一開始已廣獲好評， 被讚制作是廣東歌，華語樂壇年度標竿之作，小春不留力演出更為這個系列演出畫下璀璨句點。

陳小春（小春）日前於澳門銀河藝館舉行「生旦淨末丑」個人巡迴演唱會。（公關提供）

演唱會「巨型小春臉譜裝置」

這次小春的巡演，名稱耩思來自其經典歌曲《算你狠》中的歌詞「生旦淨末丑」，好漢不回頭」，其核心借戲曲中五種狀態代表的人生性格特質，串聯小春演藝生涯的經典曲目，呈現他作為歌手、演員、丈夫、父親以及無數螢幕角色的多元面貌與生命階段，整場演出制作是一場立體的「人生角色扮演」。演唱會不僅憑藉「巨型小春臉譜裝置」、3D視效果的電影級設計，成功打造打破觀演界限體驗，被現場觀眾與樂評人盛讚為「近年水準極高之作」，睇到大家目不下及。

演唱會不僅憑藉「巨型小春臉譜裝置」、3D視效果的電影級設計，成功打造打破觀演界限體驗。（公關提供）

演唱會不僅憑藉「巨型小春臉譜裝置」、3D視效果的電影級設計，成功打造打破觀演界限體驗。（公關提供）

「法拉利」級王者體能

演唱會opening 小春已氣勢如虹，單手吊威也降落舞台，勁歌熱舞瞬間點燃現場，幾首歌後，向觀眾打招呼：「多謝大家一直等我，終於返到大灣區！可以講廣東話，爽！」整個演唱會，以「生旦淨末丑」分為五個部份，小春整晚幾乎每part都又唱又跳，全無休息，單是飲水就飲了三大樽，舞台上他笑言，「嘩，飲左三大樽，我未醉，放心，哈哈。」觀眾對他的表演，形容:「法拉利即是法拉利」全無老態，舞技仍是一流舞台王者。小春笑道，「嘩，唔係唔係，我只係dancer出身，爛船都有三分釘o者，哈哈。」整晚觀眾跟他於台上大合唱，到「神啊救救我」時，觀眾更是唱不夠，待他唱完，再現場大合唱一段給他聽，令小春十分開心，「原來最爽係咁，演唱會真係應該大合唱，你地唱，我唔駛唱真係好舒服。」引發全場開心大笑。

演唱會opening 小春已氣勢如虹，單手吊威也降落舞台，勁歌熱舞瞬間點燃現場。（公關提供）

陳小春激瘦十磅

久違未回港工作的小春，目測最少瘦了十多磅，身材keep得極 fit ，他笑言有一站他驚覺自己瘦到不停要抽住個褲頭跳舞， 老婆應采兒都話唔得，太瘦啦 ，「但係我又覺得差唔多啦，唔通肥嘟嘟上台咩，用左差不多大半年？我用「科學飲食法」keep fit ，我又覺得幾好，身體機能都運作得好好，人夠精神，自己年紀都唔細啦，所以都要好好照顧下身體囉！但係久唔久我都有放鬆下嘅，會係演出之後唔理咁多，食下好嘢先。之後又再跟番「科學飲食法」咁食，真係得喎，唔信大家可以試下。咁操到八件腹肌個啲我就冇諗啦，我都唔會除衫。」

久違未回港工作的小春，目測最少瘦了十多磅，身材keep得極 fit。（公關提供）

舞台劇橋段惹粉絲瘋狂「搶婚」

是次演唱會，「旦」的部份，小春用歌舞劇巧妙穿插歌舞，在一段求婚劇情中，劇中女主角拒絕戒指時，台下有女歌迷激動高喊「不要給我！我願意！」，引爆全場笑聲。陳小春事後表示，其實每場觀眾反應都唔同，「有一次做到我射死個女主角，有觀眾就大嗌，射死佢啦，連我自己聽到都忍唔住想笑。班歌迷都係睇得投入，搞下鬼o者。」問到咁多女歌迷話要嫁比佢，太太應采兒會不會為此呷醋？小春笑道「點會」。

演唱會中小春用歌舞劇巧妙穿插歌舞，在一段求婚劇情中，劇中女主角拒絕戒指時，台下有女歌迷激動高喊「不要給我！我願意！」，引爆全場笑聲。（公關提供）

陳小春向恩師羅文至敬

演唱會中，小春特設致敬恩師羅文的環節，情感真摯動人，獻唱《親情》時，大營幕上播放早年對羅文說多謝的對話片段，感謝這位樂壇巨星的提攜與教導，「我好鐘意《親情》呢首歌，咁自己又係「豹小子」出身，羅記都帶左我去好多地方登台演出，不過個陣自己重細，當年又真係幾紅嘅，梅艷芳，譚詠麟，張國榮好多人搵我伴舞，咁就衰仔左，同羅記玩左一陣「豹小子」就同佢講我唔做啦，後來諗番有少少有負於佢， 但係我個心終都係記住呢位恩師㗎！」

演唱會中，小春特設致敬恩師羅文的環節，情感真摯動人。（公關提供）

張智霖李承鉉驚喜助陣

是次澳門演出，小春特邀張智霖(CHI-LAM)及李承鉉做嘉賓，帶給觀眾驚喜連連，兩人分別與小春合唱《半點心》及《開始懂了》。安可環節又再三人更同台獻唱《風的季節》，將現場氣氛推向沸騰頂點。小春表示，做綜藝節目認識了李承鉉，對方一個韓國人，但就學中文學得很好，他真心欣賞這位後輩，「又靚仔又跳得又唱得，所以一直都想叫佢做嘉賓㗎啦。CHI-LAM就唔駛講啦，好兄弟，佢剛好係澳門拍戲，之前已經來過做一次嘉賓，今次佢話佢係澳門，點可以唔嚟，所以又嚟多次！」

演唱會小春特邀張智霖(CHI-LAM)及李承鉉做嘉賓，帶給觀眾驚喜連連。（公關提供）

演唱會小春特邀張智霖(CHI-LAM)及李承鉉做嘉賓，帶給觀眾驚喜連連。（公關提供）

預告2026全面升級2.0四面台

隨著澳門站圓滿結束，小春謂蛇年的「生旦淨末丑」巡演將暫告段落，過農曆年後，重有6個站演出，預計做共三十場後收官。不過26年，他準備再搞多個2.0 出來，「 2026年下半年推出全面升級嘅演唱會2.0版本，舞台將從三面台革新為四面台，製作全面翻新！」問到他1.0都重有好多觀眾未睇到，咁浪費就冊2.0？小春話自己一向就係咁，「成日做來做去個個騷，我都覺得悶㗎，但係佢地又想我26年再巡，咁我就提出，一係唔做，一係做一個新嘅！」問到他何時帶咁勁制作返香港演出？小春笑言，「咁都要 有老勢先得㗎！哈哈。你問我，我就最鐘意香港中環戶外場地、天馬艦個邊，好多年之前同leon黎明係個邊做過一次啦，成個演唱會以維港海景為背景真係好正，不過都要睇天時地利人和啦，努力下。」