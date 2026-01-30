YouTube香港2025十大MV丨姜濤兩曲入圍湯令山亞軍　他憑3首歌封王

作為港人每日必睇的影片平台，YouTube香港日前正式派發2025年度成績表，公佈了過去一年深受港人喜愛的「十大熱門創作者」及「十大熱門音樂影片」兩大榜單。雖然今年未有公佈綜合熱門影片排名，但音樂領域的競爭依然激烈，在「十大熱門音樂影片」中，有8首是香港廣東歌作品，MC張天賦、姜濤、Gareth.T湯令山以及Tyson Yoshi的作品都榜上有名。



在2024年的「十大熱門音樂影片」中，姜濤其實包攬了三首，分別是《好得太過份》（第五位）、《黑月》（第六位）及《Every Single Time》（第九位）；MC 張天賦的《永久損毀》（與陳蕾合唱）及《隔牆有耳》分別成為第二及第八位，而洪嘉豪的《黑玻璃》就成為年度第一，MV共881萬觀看次數！那麼今年的「十大熱門音樂影片」排名到底是怎樣呢？

YouTube 香港公佈2025年度十大熱門音樂影片。（YouTube）

MC張天賦「三殺」霸榜 姜濤穩守三四位

在今年的音樂影片榜單中，華納唱片旗下的實力派歌手MC張天賦成為最大贏家。繼2023年後，他再次展現「YouTube流量王」的本色，憑藉大熱作品《說謊者》的高點擊率，成功力壓群雄榮登榜首。

MC 張天賦 - 說謊者 Liar（YouTube＠MC 張天賦）

MC的威力不止於此，除了冠軍歌外，其另一首作品《懷疑人生》位列第五位；而他重新演繹的《戀愛腦之死》亦順利躋身第九位。MC一人獨攬三席，以「三殺」姿態成為本年度的大贏家。

MC 張天賦 - 懷疑人生 In Doubt（YouTube＠MC 張天賦）

【#Project1201】戀愛腦之死｜Covered by MC 張天賦（YouTube＠MC 張天賦）

緊隨其後的是橫掃近年樂壇多個獎項的唱作才子Gareth.T（湯令山）。他的深情之作《用背脊唱情歌》雖然在網上引發極大迴響及Cover熱潮，但在最終排名上只能屈居亞軍，未能撼動MC的王者地位。

gareth.t - 用背脊唱情歌（YouTube＠Gareth.T）

至於男團MIRROR的人氣王姜濤（Keung To），雖然面對強敵環伺，但依然發揮穩定，共有兩首單曲成功打入十大。分別是排名第三位的《白果》以及第四位的《On a Sunny Day》。兩首作品風格迥異，顯示出姜濤在不同曲風上的嘗試均獲粉絲及大眾受落。

Keung To 姜濤 《白果》 (Ginkgo)（YouTube＠MIRROR）

Keung To 姜濤 《On a SunnyDay》（YouTube＠MIRROR）

本地樂隊與聯乘作突圍 虛構女團奪金球獎兼殺入港榜

除了個人歌手，聯乘作品及樂隊亦佔一席位。排名第七位的是充滿火花的跨界合作，由Tyson Yoshi夥拍「YT大哥」周殷廷（Yan Ting）合唱的《1994》，兩位型男的合作成功擦出新火花，以此成績證明了強強聯手的化學作用。而本地樂隊代表Dear Jane亦不負眾望，憑藉《你流淚所以我流淚》守住第十位，為樂隊勢力爭一口氣，亦為廣東歌陣營守住最後一道防線。

TYSON YOSHI & 周殷廷 Yan Ting - 1994（YouTube＠TYSON YOSHI）

Dear Jane - 你流淚所以我流淚 I Cry Because You Cried（YouTube＠Dear Jane）

在廣東歌的強勢圍攻下，仍有兩首非廣東話作品成功突圍。其中排名第六位的是來自紅遍全球的電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）中的插曲《Golden》。這首由戲中虛構女團HUNTR/X演繹的英文歌，早前剛奪下金球獎最佳原創歌曲，其熱潮亦席捲香港，更同時高踞YouTube美國2025年度音樂排行榜第三位，實力不容忽視。另一首則是排名第八位、由歌手利比演繹的國語歌曲《跳楼机》，在眾多廣東歌中突圍而出，顯示出其旋律對港人亦有一定吸引力。

“Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation（YouTube＠Sony Pictures Animation）

利比《跳楼机》(官方歌词MV)｜LBI - Jumping Machine（YouTube＠Sony Music China索尼音樂中國）

YouTube香港2025年度十大熱門音樂影片

1. MC 張天賦 - 說謊者 Liar (Official Music Video)

2. gareth.t - 用背脊唱情歌 (official video)

3. Keung To 姜濤 《白果》 (Ginkgo) Official Music Video

4. Keung To 姜濤 《On a SunnyDay》 Official Music Video

5. MC 張天賦 - 懷疑人生 In Doubt (Official Music Video)

6. “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

7. TYSON YOSHI & 周殷廷 Yan Ting - 1994 (Official Music Video)

8. 利比《跳楼机》(官方歌词MV)｜LBI - Jumping Machine (Official Lyric Video)

9. 【#Project1201】戀愛腦之死｜Covered by MC 張天賦

10. Dear Jane - 你流淚所以我流淚 I Cry Because You Cried (Official Music Video)



＊該YouTube排名是獨立音樂廠牌或官方藝人頻道發行的官方音樂錄影帶，根據在香港獲得的自然收看次數排名，統計時間為2025年1月1日至10月31日。