龍婷劉洋等人聯手聲秀生力軍開初春音樂派對！買門票送維港遊船票

為讓大家近距離擁抱維港初春夜色，由天人集團、NOTBAD 聯合主辦的「維港伴我啟航 Sail with Me 音樂派對」，將於2026年2月13日至16日、18日至22日，一連兩星期在北角東渡輪碼頭２樓盛大舉行，屆時龍婷、劉洋、顏米羔、占士丁丁和劉威煌，聯同樂壇生力軍馮熙燮、胡子貝、何晉樂、周智敏、劉芷君和徐惠晴以音樂帶給大家多元維港體驗。

「維港伴我啟航 Sail with Me 音樂派對」，將於2026年2月13日至16日、18日至22日，一連兩星期在北角東渡輪碼頭２樓盛大舉行。（timable）

門票1月31日火爆開售

票價分別為港幣 $680 （VIP票連禮品包） 、 $480 （ZONE A） 和$380 （ZONE B） 三種，每張門票均包含音樂派對入場券一張、小食飲品、市集遊戲代幣5個及45分鐘洋紫荊維港遊船票一張（可搭乘2月13－16日指定17:45－18:30 /18:45－19:30 航班）。門票將於 1月31日（星期六） 於指定售票平台 KKDAY、Patotix及Ticketflag公開發售。

「高低雙時段」驚喜演出

今次﻿「維港伴我啟航 Sail with Me 音樂派對」以「高低雙時段」形式規劃，每日首段節目由傍晚6時30分開始至8時正，由「新春好SING 音」包括劉洋 （2月13日）、顏米羔（2月14日）、占士丁丁（2月15日）、劉威煌（2月20日）和龍婷（2月21日）熱力開場，緊接晚上8時30分至10時正則由樂壇生力軍包括：何晉樂及周智敏（2月13日）、劉芷君及徐惠晴 （2月14日） 、馮熙燮及胡子貝 （2月15日）接棒演出，主辦方表示致力搭建新生代音樂人的發光舞台，將有更多充滿潛力的音樂單位加入，與觀眾一同啟航。

維港旁開唱

13 號晚打頭陣的劉洋說：「維多利亞港的景色真的很美，每次我有朋友來香港，我也會帶他們去欣賞維港兩岸，今次可以在維港旁對着粉絲唱歌真的感到很開心。」龍婷表示：「維港有她獨特的魅力，你很難在世界其他地方找到另一個維港，今次活動既有我們歌手表演，也有市集和素人busking，就算在此消磨一整天也會覺得充滿無限驚喜。」14號情人節晚上表演的劉芷君說：「我和徐惠晴會揀很多很冧的情歌送給大家，記住和你另一半來北角東渡輪碼頭 2 樓，渡過非常浪漫的一個情人節晚上。」來自「聲秀」的樂壇生力軍馮熙燮和胡子貝正商量會否在15號晚一起Jam歌，當然也會獻唱他倆各自的個人新作品。

設置多元市集

粉絲除可近距離欣賞一眾偶像表演，北角東渡輪碼頭 1樓更特別增設市集及下午3時至7時「素人Busking時段」，打造集音樂、文創、海濱消遣及休閒於一體的多元驚喜體驗，讓觀眾從午後至深夜壯麗海景的環抱下，盡享超過8小時不間斷的精彩活動。

「新春好SING 音」環節（每晚6:30開始）， 包括：

・2月13日：劉洋

・2月14日：顏米羔

・2月15日：占士丁丁

・2月20日：劉威煌

・2月21日：龍婷

緊接其後的 「樂壇生力軍」環節（每晚8:30開始），目前已確定的演出組合包括：

・2月13日：何晉樂 Rock ‧ 周智敏Emily

・2月14日：劉芷君Aster ‧ 徐惠晴 Vanessa

・2月15日：馮熙燮 Ryan ‧ 胡子貝Matt

活動詳情：

活動名稱：維港伴我啟航 Sail with Me 音樂派對

主辦單位：天人集團、NOTBAD

地點：北角東渡輪碼頭 2 樓

日期：2026年2月13日至15日、18日至22日

2 樓主舞台為售票演出