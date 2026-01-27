羅啟豪療癒水仙熱爆網絡　林淑敏驚喜捧場更有好友出高價搶購

繼之前分享面試《中年好聲音》的黑歷史片段，羅啟豪（Ramon） 近日又有另一條短視頻熱爆網絡，身為《中聲》標誌性 i 人代表的Ramon ，分享清洗整理以及𠝹水仙頭的短片，既療癒又出人意表，惹來《愛回家》「大小姐」林淑敏等大批圈中人讚好，更有朋友出高價向Ramon求售親手炮製的靚水仙，正籌備二月初《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》 的Ramon笑言：「以我現在的進度，應該要待明年春節才能交貨！」



羅啟豪日前分享處理水仙頭短片熱爆網絡。（官方提供圖片）

暖男羅啟豪療癒「水仙」視頻熱爆網絡

羅啟豪居住外地多年，早已習慣空間較大與遍布植物，回港後心思思想再過綠色生活，趁年關將至坐言起行，再次實踐種植大計，Ramon說：「我好喜歡植物，農曆新年快到了，我的起心肝去買年花，包括風信子、朱頂紅及水仙頭等，為家居增添新年氣氛。」Ramon對挑選與處理水仙頭並無經驗，但憑愛好手工藝的小天賦，他決定親自動手：「我向來都是i 人，在家其中一個嗜好就是做些手工藝，我參考網上片段，自己去𠝹水仙頭，起初我以為買來的水仙頭有點細小，但擺放時原來效果更好，可以減少盆內的空隙，而且長得好快好健康，應該過年就會花開富貴，到時可以再分享成果，向大家送上祝福！」

網民驟眼看以為林淑敏啟豪在拆蟹或者切蒜頭，啟豪後續還透露了他於網上自學預備年花。（官方提供圖片）

啟豪欲藉新年將展開種植大計，已經為家中買來了風信子。（官方提供圖片）

Ramon 將清洗整理以及𠝹水仙頭的短片分享到社交平台，沒料到引起巨大迴響，有網民盛讚他獲封暖男當之無愧，也有人驟眼看以為他在拆蟹或者切蒜頭，《愛回家》「大小姐」林淑敏亦留言表示驚喜，有《中聲》好友不但希望他傳授心得，更私訊嚷着要出高價搶購Ramon親手炮製的水仙頭，令Ramon有點啼笑皆非：「𠝹水仙頭只是自己偷閒放鬆心情的小嗜好，其實這陣子我需要全力籌備二月初舉行的《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》 ，如果朋友要水仙頭，看來要待明年才能起貨！」

啟豪於限時動態分享盤栽嶄展露頭角。（官方提供圖片）

啟豪正預備二月暗中作樂音樂會作預備。（官方提供圖片）

羅啟豪首次挑戰全黑之中演出

黑暗中對話（香港）基金會一直致力透過黑暗及無聲的沉浸式體驗學習活動來推動社會共融，Ramon聞名已久，非常榮幸能獲邀合作，首次挑戰單挑全黑之中演出，Ramon說：「黑暗中對話（香港）基金會不但是慈善機構，多年來更為視障人士提供工作機會，這次音樂會的門票與周邊商品的收益，用以支持基金會發展，我覺得非常有意義！」

啟豪獲邀獨擔《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》（官方提供圖片）

為了汲取實戰經驗，Ramon專程觀摩黑暗中對話所舉辦的音樂會，以觀眾身分體驗感受，Ramon表示：「在這個比較親密的空間，觀眾會非常集中去聽歌手的聲線，所以我會盡量選擇讓大家聽得舒服的歌曲；說到最大的挑戰，一定就是記歌詞，現場不容許任何亮光，包括樂器甚至指示燈，所以亦不能有提詞機，所以自己一定會加倍努力記好歌詞，不能影響觀眾如此難得的體驗！」有歌迷向Ramon反映怕黑，更擔心在全黑的場館內跌倒，Ramon笑言：「主辦單位非常有經驗，大家着實不用擔憂，到時可以放鬆心情，去享受這個音樂會！」除了聽好歌，入場觀眾均獲贈《小王子》主題心意卡（於全黑體驗時使用）及活動專屬限量《小王子》木刻杯墊一件（每場不同款式），現場更會抽出一位幸運兒，得到Ramon親筆繪畫的心意卡，彌足珍貴。