張繼聰出道二十年堅持音樂夢　影帝回歸歌手身份4月麥花臣開騷

無論身份如何轉變，無論事業走到哪個階段，音樂從來是張繼聰沒有放棄過的夢想。演員的光環沒有掩蓋他對唱歌的熱誠，入行超過二十年，他始終以「歌手」的初心，持續創作、持續分享。

張繼聰入行已超20年。（公關提供）

出道二十載堅持音樂夢

面對「下一步應該係點？」的提問，他的答案清晰而堅定： 「無論下一步係點，我都會繼續我嘅唱、作之路。 」而為與樂迷共同見證這份堅持，張繼聰將於 2026年4月9日（星期三）晚上8時，在麥花臣場館舉行由Live Nation HK 主辦的《張繼聰WHAT’S NEXT LIVE 2026》個人演唱會。這是一場音樂會更是張繼聰二十年來不忘初心、始終沒有放棄唱歌的一份深情匯報。

張繼聰將於4月9日（星期三）在麥花臣場館舉行《張繼聰WHAT’S NEXT LIVE 2026》個人演唱會。（公關提供）

歌手初心不變

從2005年出道，張繼聰歷經高低起跌，到如今在影視與音樂領域均備受認可，張繼聰的演藝路看似「多棲」 ，但初心從未改變。音樂是他低潮時的舒適圈，也是他分享人生感悟最直接的媒介。即使演出工作再忙碌，他依然堅持推出作品，如二十週年紀念作《白紙一張》及《玻璃窗的我》 ，以歌紀錄心路。

張繼聰推出出道二十週年紀念作《白紙一張》及《玻璃窗的我》。（公關提供）

4月9日麥花臣演唱會

「WHAT’S NEXT？」是每個人在人生不同階段都會面對的思考。對張繼聰而言，這個問題的答案不在別處，就在他熱愛的舞台之上。 《張繼聰What’s Next Live 2026》正是他給出的回應：無論未來如何發展，站在台上，用最純粹的音樂與樂迷交心，就是他不會動搖的方向。

張繼聰「WHAT’S NEXT？」演唱會將於2026年4月9日（星期四）晚上8時在麥花臣場館舉行。（ig@livenationhk）

2月11日開售

4月9日麥花臣演唱會，張繼聰將傾力打造一個充滿感染力的音樂之夜，演繹多首不同時期的代表作及心水作品，與樂迷一起回顧過去、展望充滿無限可能的「下一步」 。 《張繼聰What’s Next Live 2026》演唱會門票將於2月11日（星期三） 起於Cityline公開發售。樂迷萬勿錯過這個機會，親身感受張繼聰二十年來對音樂不滅的熱情，以及他面向未來、繼續歌唱的決心。