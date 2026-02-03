黎展峯自揭雙魚座感性喊包史　拍新歌MV犧牲私伙電話摔爛求報公數

樂壇「感性擔當」黎展峯（Andy）今年首支派台作品《我需要哭》上架，新歌繼續由老拍檔Oscar填詞、Cousin Fung編曲監製，旋律柔和，直白地叫大家盡情地喊。

黎展峯今年首支派台作品《我需要哭》上架。（公關提供）

黎展峯典型雙魚座多愁善感

為咗配合新歌主題，Andy大方分享自己「喊包史」，「我係一個好典型嘅雙魚座，好多愁善感，有時遇到啲好emo嘅情況，就會眼濕濕。」而喊的引爆點通常都跟「屋企」有關，「每一次諗起屋企人無條件咁支持我，而我呢一刻又未可以好好咁報答佢哋，就會好想喊。」果然是孝順仔。而最近一次喊，就是在一個歌唱表演演譯自己歌曲時，「當時唱緊自己首《宇宙煙火》，忽然間覺得每個人能夠相遇係好難得，所以就好感觸。」

黎展峯表示自己係典型雙魚座多愁善感，為配合新歌主題《我需要哭》大方分享自己「喊包史」。（公關提供）

黎展峯自爆死穴「想起家人就想喊」。（公關提供）

黎展峯拍MV掟爛私伙電話

《我需要哭》MV找來同公司的歌手洪助昇（Aiden）擔任導演，女主角則由劉若寶（Polly）擔任。Aiden以一鏡到底拍攝，拍了六次。Andy指雖然拍攝時間不算長，但排練及準備功夫多，辛苦一班幕後工作人員。問到有否蝦碌事，Andy即爆「慘痛」經歷，「MV劇情有一幕係要掟電話，因為一定要用真電話，中間要拍到有來電嘅畫面，但幕後製作人員嘅電話都有其他用途，所以我就決定用自己嗰部。」不過原來Andy電話本身有個位置早經破爛，但同事毫不知情，拍完MV後同事面有難色，不敢跟他講出「真相」，「佢哋唔敢同我講我掉爛咗自己部電話，之後我就順住個勢叫公司俾錢我整電話，當然最後都係冇啦，哈哈。」