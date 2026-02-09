孫燕姿香港演唱會2026｜HKTicketing公售攻略，連結、座位表｜售票購票連結心得、HKTicketing購票心得｜孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會即將3月中舉行，將於2月4日起開啟優先發售！究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，自2025年起跑，8座城市、18次落日，從新加坡的第一道金橘色光，到南京夜裡最後一邊紅霞，每一場，都在同樣的時刻，把萬人的心，凝聚在光與影交界的縫隙裡。海報中，她親筆寫下 “AUT NIHILO” 翻譯為：“或者什麼都不是”，也是這次演唱會名稱源起的拉丁文。跌跌撞撞的人生，有時覺得或許自己什麼都不是，又或許應該抓住所有的過去，奮不顧身地再向前進。

建行（亞洲） Visa Infinite信用卡及銀聯鑽石Prestige信用卡於2月4日起接受優先訂票；建行（亞洲）信用卡優先訂票則於2月5日開始，Trip.com優先訂票則由2月9日起，並於2月11日在HKTicketing快達票公開發售！

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 詳情+搶票連結｜>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會．香港站｜2.11 建行信用卡發售

開賣時間：2026年2月11日上午11時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

門券票價分爲$1880 / $1680 / $1380 / $980 / $680

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會．香港站｜2.9 Trip.com優先發售

開賣時間：2026年2月9日中午12時

開賣連結：Trip.com

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會．香港站｜2.4 建行 Visa Infinite信用卡及銀聯鑽石Prestige信用卡發售

開賣時間：2026年2月4日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會．香港站｜2.5 建行信用卡發售

開賣時間：2026年2月5日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2026年版）👇👇

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

門券票價分爲 $1880 / $1680 / $1380 / $980 / $680

孫燕姿香港演唱會2026 座位表

孫燕姿香港演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「孫燕姿香港演唱會2026」座位表及門券價錢為港幣 $1880 / $1680 / $1380 / $980 / $680

孫燕姿香港演唱會2026 演出日期

孫燕姿香港演唱會2026 演出日期為2026年3月13日及2026年3月15日，合共2場。

孫燕姿香港演唱會2026 公開發售資訊

孫燕姿香港演唱會2026 建行（亞洲） Visa Infinite信用卡及銀聯鑽石Prestige信用卡於2月4日起接受優先訂票；建行（亞洲）信用卡優先訂票則於2月5日開始，Trip.com優先訂票則由2月9日起，並於2月11日在HKTicketing快達票公開發售！

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

孫燕姿香港演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「孫燕姿香港演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。