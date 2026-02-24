庾澄慶哈林情非得已演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

庾澄慶「情非得已 哈林之夜」演唱會將於2026年3月28日（星期六）下午8時在「澳門百老匯」-百老匯舞台舉行，會在大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



庾澄慶演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：3月28日(星期六)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：「澳門百老匯」-百老匯舞台

門票價錢：澳門幣 VIP$1,888 / $1,388 / $988 / $588

庾澄慶演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：大麥網

公開開賣日期：2月26日（星期四）

公開開賣時間： 中午12時

門票限購(每個帳號)：每筆訂單最多購買4張、每個帳號最多購買4張。

庾澄慶演唱會2026澳門 | 座位表

庾澄慶演唱會2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。