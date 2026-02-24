銀赫EUNHYUK粉絲演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

銀赫2026 EUNHYUK FANCON - be:WARE OF THE RABBIT in Macau將於2026年4月19日(SUN)下午4時在澳門百老匯舉行，屆時門票會在銀河票務，大麥，KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



銀赫2026 EUNHYUK FANCON - be:WARE OF THE RABBIT in Macau海報（IG@yuko_culture）

銀赫粉絲演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年4月19日(SUN)

演唱會時間：下午4時正

演唱會地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

門票價錢：HKD/MOP $1699/$1199/$899

公開發售平台 ：銀河票務，大麥，KKTIX

公開開賣日期：2026年3月9日

公開開賣時間：下午3時正（GMT+8）

銀赫2026 EUNHYUK FANCON - be:WARE OF THE RABBIT in Macau粉絲福利（IG@yuko_culture）

*福利抽獎名單將於活動前一天透過官方社交平台公佈。

*主辦單位保留對本活動的最終解釋權及變更權。

銀赫粉絲演唱會2026澳門 | 座位表

2026 EUNHYUK FANCON - be:WARE OF THE RABBIT in Macau粉絲演唱會將於2026年4月19日(SUN)下午4時在澳門百老匯舉行。

銀赫粉絲演唱會2026澳門座位表（IG@yuko_culture）

銀赫粉絲演唱會2026澳門 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。