方力申演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
方力申《最佳時間演唱會2026》演唱會香港站加場！由2026年5月16日（星期六），加了5月15日（星期五）一場在紅磡香港體育館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
方力申演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：5月15日（星期五）、16日（星期六）
演唱會地點：紅磡香港體育館
演唱會門票價錢：HKD$ 1080 / 780 / 480
方力申演唱會2026香港 | 加場公開發售
公開發售平台 ：城市售票網Urbtix
公開開賣日期：3月26日（星期四）
公開開賣時間：上午10時
方力申演唱會2026香港 | 公開發售（已完）
公開發售平台：城市售票網 URBTIX
公開發售日期：3月11日上午10時
方力申演唱會2026香港 | 座位表
演唱會門票網購信用卡推介
恒生MMPOWER World Mastercard 主打網上零售簽賬有高達5%回贈！於Apple網店或App預訂iPhone 17更可享高達10%+FUN Dollars！另外，外簽幣簽賬有高達6%回贈！
>> 立即申請 <<
🎁新客戶經以下MoneyHero連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：
🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）
1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或
2. HK$800 惠康購物現金券；或
3. HK$800 蘋果禮品卡；或
4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或
5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或
6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）
優惠受條款及細則約束。
方力申演唱會2026香港 | 交通
【1】港鐵：
－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站