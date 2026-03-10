方力申演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

方力申《最佳時間演唱會2026》演唱會香港站加場！由2026年5月16日（星期六），加了5月15日（星期五）一場在紅磡香港體育館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《方力申 Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》香港站將於5月15日（星期五）及16日（星期六）在紅磡香港體育館舉行。（ig@chessman_hk）

方力申演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：5月15日（星期五）、16日（星期六）

演唱會地點：紅磡香港體育館

演唱會門票價錢：HKD$ 1080 / 780 / 480

方力申演唱會2026香港 | 加場公開發售

公開發售平台 ：城市售票網Urbtix

公開開賣日期：3月26日（星期四）

公開開賣時間：上午10時

方力申演唱會2026香港 | 公開發售（已完）

公開發售平台：城市售票網 URBTIX

公開發售日期：3月11日上午10時

方力申演唱會2026香港 | 座位表

方力申演唱會2026香港座位表。（城市售票網）

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優惠受條款及細則約束。

方力申（IG@alexfongliksun）

方力申演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站