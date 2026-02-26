伍佰 & China Blue演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

伍佰 & China Blue Rock Star2巡迴演唱會將於2026年6月6日(星期六) 、6月7日(星期日) 在澳門· 銀河綜藝館舉行，會在銀河票務、Cityline、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



伍佰 & China Blue Rock Star2巡迴演唱會將於6月6日(星期六) 、6月7日(星期日) 在澳門· 銀河綜藝館舉行。

伍佰演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：6月6日(星期六) 、6月7日(星期日)

演唱會時間：晚上8點（6日）、晚上7點（7日）

演唱會地點：澳門· 銀河綜藝館

門票價錢：MOP/HKD 1,580 / 1,280 / 980 / 680 / 480

伍佰演唱會2026澳門 | 門票詳情

公開發售平台 ：銀河票務、Cityline、大麥

公開開賣日期：有待官方公佈

公開開賣時間：有待官方公佈

伍佰演唱會2026澳門 | 座位表

有待官方公佈

伍佰演唱會2026澳門 | Cityline 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。