ONE OK ROCK演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

〈ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026〉演唱會將於2026年5月2至3日（週六-週日）晚上7點在中環海濱活動空間舉行，屆時會在Trip優先開賣門票，並會在Live Nation開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



〈ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026〉演唱會海報（IG@oneokrockofficial）

ONE OK ROCK演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：5月2至3日（週六-週日）

演唱會時間：晚上7點

演唱會地點：中環海濱活動空間

門票價錢：有待官方公佈

優先訂票平台：Trip.com、 Live Nation會員優先訂票

ONE OK ROCK演唱會合照（IG@oneokrockofficial）

ONE OK ROCK演唱會2026香港 | 購票

公開發售平台 ： Live Nation

公開開賣日期：2026年3月13日（星期五）

公開開賣時間：下午 3 時 (HKT)

ONE OK ROCK演唱會2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年3月11日（星期三）下午3時至晚上11時59分 (HKT)

優先訂票渠道： Live Nation 會員優先訂票

門票發售時間：2026年3月12日（星期四）下午3時至晚上11時59分 (HKT)

ONE OK ROCK演唱會2026香港 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。