陳松伶明晚伊館開騷門票搶清！老公張鐸甜蜜助陣　譚玉瑛驚喜現身

《陳松伶 演唱會 - 香港》是由天星娛樂、棋人娛樂、光尚娛樂、寶輝娛樂、TVB Music Group主辦的將於明天（28日）晚上8時正，在灣仔伊利沙伯體育館隆重舉行，門票早已全部售罄。



「陳松伶演唱會」門票全售罄。（公關提供）

松松表示萬分感謝每一位購票支持的朋友，他們這份熱情與厚愛，讓她深深記在心裡。屆時松松將以最動人的歌聲、最真摯的情感，回饋所有到場的觀眾。

陳松伶為演唱會控制飲食

《陳松伶 演唱會 - 香港》現已進入最後階段，松松笑說為免最後一刻要修改衣服尺碼，她在春節前已嚴格控制飲食，連最喜歡吃的蘿蔔糕也拋諸腦後，待演唱會完畢後才去大吃一頓。這幾天松松在伊館排練時對每一個音符、每一句歌詞和每一個走位都反覆琢磨，練到最好，只為演出當晚能把最完美的舞台送給每位入場支持她的歌迷。松松更特別鳴謝台前幕後每一位工作人員的全力付出，為觀眾帶來最觸動人心的演出。

陳松伶為演唱會控制飲食。（公關提供）

陳松伶和舞蹈員進行綵排。（公關提供）

譚玉瑛驚喜現身

最後松松也借此機會衷心感謝一眾表演嘉賓的傾力相助，包括音樂總監張與辰的匠心編排、魔鬼教練張鐸的甜蜜助陣、譚玉瑛的閃電登場，以及麥長青的驚喜傳真，他們的參與成就了明晚的《陳松伶 演唱會 - 香港》。

「天星娛樂」總裁陳淑芬。（公關提供）