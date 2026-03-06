扮嘢王李思捷多倫多開騷狂收銀紙扇　張崇基杜麗莎捧場大讚演出

「扮嘢王」李思捷歌藝綜藝瓣瓣掂，近年他與麥長青、曹永廉、黃智賢和唐文龍組成「Hey Brother」中港兩地累積了一定人氣，日前李思捷重返成長地多倫多舉行一連兩場《今晚睇李思捷演唱會》，期間座無虛席，當中不乏圈中人包括杜麗莎、張崇基等到場支持，星光熠熠！難得在「樂壇教母」杜麗莎面前演出，李思捷坦言有壓力，認真少有！



李思捷重踏多倫多翻起兒時回憶

李思捷在台上獻唱多首廣東歌，勾起多倫多粉絲的回憶和情懷，為入鄉隨俗，李思捷亦獻唱了英文歌，更穿上多倫多棒球隊波衫，以示對球隊的熱愛。多倫多是李思捷的成長地，他受訪道，重回舊地開騷感覺親切，他又透露，上次回到多倫多已是八年前，今次開騷，有很多認識30多年的老朋友現身支持，李思捷直言：「小時候讀書的美麗畫面，以及童年回憶都走出來了。」

當年導師今日座上客 杜麗莎前獻唱感壓力

席間李思捷貫徹「扮嘢王」作風，獻唱譚詠麟、鄭少秋、張國榮及四大天王等多首名曲，並邀請《中年好聲音2》季軍顏米羔擔任嘉賓合唱，將氣氛炒熱至最高點。

對於獲得「樂壇教母」杜麗莎和張崇基到場觀賞，李思捷表示受寵若驚， 他憶述17年前首次與王祖藍、阮兆祥開福祿壽演唱會時，就是由杜麗莎擔任歌唱導師，糾正當年歌藝尚未成熟的李思捷，他說：「喺杜麗莎老師面前唱歌，有啲壓力！好彩我有用佢教過我嘅歌唱技巧獻唱，佢都話『今次演出OK，睇得好開心』，佢開心，我都好開心。」

適逢農曆新年，李思捷在演唱會期間獲現場粉絲狂派利是，主辦單位老闆娘更向李思捷派送「銀紙扇」，絕對錫到李思捷燶，對此他也難以置信表示：「今次收利是真係收到手軟，而且每封都唔輕手，估唔到多倫多粉咁熱情，所以我都有少少唔好意思。」

問到李思捷多倫多歌迷有否向他催婚？他笑言這類問題一定有講：「好多朋友同粉絲都叫我快啲結婚，成日都講，我都聽慣晒。我覺得順其自然，睇時機，最重要係同對方互相尊重。」談及今年大計，李思捷透露會與Hey Brother舉辦演唱會，以及搞創作和綜藝節目，計仔多多。