盧冠廷6月將首次到澳門開Show　準備三語版本演繹1977年冠軍神曲

香港樂壇傳奇音樂人盧冠廷上年6月在香港紅館舉行一連兩場「My Music·My Life 一生所愛」演唱會，反應叫好叫座。今年1月，他更開啓了巡演並在廣州舉行了首站演出，當地觀衆的熱情給盧冠廷留下了深刻的印象，他在演出後也表示廣州那晚的感動會一直記在心裏。



>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

香港樂壇傳奇音樂人盧冠廷。（公關提供）

盧冠廷上年6月在香港紅館舉行一連兩場「My Music·My Life 一生所愛」演唱會，反應叫好叫座。（公關提供）

6月13日，他將第一次去到澳門開show，期待到時在倫敦人綜藝館迎來新的感動。

6月13日，盧冠廷將第一次去到澳門開show。（公關提供）

難忘澳門美食

之前香港紅館的演出被不少樂迷譽爲年度最令人感動及難忘的演唱會，這次巡迴到澳門，盧冠廷將會給大家帶來一些小驚喜。他透露最近會為當年（1977年）在美國創作比賽（面向全球投稿參與）獲得冠軍的歌曲《Sing Till The Morning》填上全新的粵語及國語兩版歌詞，加上原版的英文詞，這次將有機會在澳門唱三個版本。除了這首演唱會現場限定的曲目，還有在1月廣州站時首唱了的新歌《沙漠的小花》，同樣也值得令樂迷期待。不過盧冠廷最期待的，反而是澳門的美食。「因爲喺澳門有好食嘅脆皮鷄同埋菠蘿叉燒餐包。」他笑説。

盧冠廷澳門騷將有機會唱三個版本的《Sing Till The Morning》。（公關提供）

「啊哈」版《天鳥》有望澳門重現

除了一些驚喜新作，這次演唱會必然少不了盧冠廷的經典作品，包括《一生所愛》、《陪著你走》、《天鳥》等等名曲都會在現場一一呈現。不過作爲其中一首最爲港人熟知的《天鳥》，無論在之前香港還是廣州的演出上，盧冠廷都沒有唱出那段標志性的「啊哈」，讓大家覺得有點可惜。日前他就在訪問中透露了當中的原因，「因爲（這首歌）很流行，香港人一見到我就會『啊哈』，（這令）我很驚慌，我出去逛街都是這樣的（低著頭）。有一次我從酒樓走出來的時候，有個上年紀的人看見我就說『我最憎呢個人，啊哈，啊咩哈呀』，我聽到的，所以『啊哈』對我來講是不好的東西，於是我就把這個歌詞改成了『higher』。」他之後更補充道：「因爲『啊哈』在音樂表達上不是最好的，最後我用英文來做這個melody，更加澎湃。」至於澳門站會唱哪個版本的《天鳥》，盧冠廷就表示均有機會，但無論届時是哪個版本，他的彈唱配上一衆頂級樂手的演奏，都勢必成爲演唱會上的一大看點。