《中聲》羅啟豪譚輝智殺入紅館　定價睇齊天王黎明網民激批未夠班

《中年好聲音》第一季季軍羅啟豪與第二季亞軍譚輝智，兩位憑節目爆紅的實力唱將，驚喜宣布將於今年6月6日攜手進軍紅館，舉行《羅啟豪&譚輝智雙聲演唱會2026》。為了隆重其事，大會由鄭丹瑞（旦哥）擔任演唱會創作總監，並由資深音樂人趙增熹出任音樂總監。不過，開騷消息一出，隨即在網絡上掀起極大爭議，網民與粉絲分成兩大陣營展開激烈筆戰！



《中年好聲音》第一季季軍羅啟豪與第二季亞軍譚輝智，宣布將於今年6月6日進軍紅館舉行《羅啟豪&譚輝智雙聲演唱會2026》。（《健康 · 旦》官網）

譚輝智與羅啟豪更請來鄭丹瑞（旦哥）擔任演唱會創作總監，資深音樂人趙增熹出任音樂總監。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

出道資歷淺不足撐場 紅館門檻被批低無可低

兩位歌手雖然人氣高企，但畢竟出道時間甚短，個人原創歌曲數量寥寥可數。不少網民驚訝質疑：「上到紅館到底有咩歌可以撐起成個騷？」擔心演唱會最終會變成一場「大型酒廊翻唱騷」或「加長版《中年好聲音》比賽」。

網民質疑譚輝智與羅啟豪為何能上紅館開演唱會。（Threads）

這次破紀錄極速上紅館，意外觸動了其他歌手粉絲的神經。不少人為一直在樂壇默默耕耘的實力唱將（如謝安琪、陳健安等）抱不平，同時亦重提早前陳凱詠（Jace）被網民批評「未夠班」開紅館的爭議，網民大彈紅館審批標準令人費解，直指「有心唔批嘅話，今日個場空咗有檔期都可以唔批畀你」、「紅館門檻已經低無可低」。

網民質疑兩人不夠資格。（Threads）

亦有網民重提早前陳凱詠（Jace）被網民批評「未夠班」開紅館的爭議，大彈紅館審批標準令人費解。（Threads）

票價被嘲「搶錢」 竟與天王黎明同價

除了資格論，票價亦是網民猛烈攻擊的目標。有眼利網民發現，今次《雙聲演唱會》的門票價格分別為為$1380與$580，最高$1380的價格隨即引發極大迴響。

票價亦是網民猛烈攻擊的目標。（Threads）

最高$1380的價格亦引發極大迴響。（Threads）

網民發現他們的票價高過台灣男歌手盧廣仲，質疑他們資歷尚淺卻開出天王價，難免覺得有點「未夠班」，主辦方似是趁住熱潮急於「割韭菜」。而將於2026年3月尾開騷的黎明，身為樂壇四大天王的他，頂級製作配上無數集體回憶金曲，門票最貴亦「只係」收$1380。

台灣男歌手盧廣仲演唱會（IG@toptopproductions）

黎明《LEON LAI ROBBABA红館演唱會2026》海報（Facebook@寰亞音樂 Media Asia Music）

粉絲全力護航：好過入去聽走音

面對排山倒海的質疑，羅啟豪與譚輝智的忠實歌迷（豪殼、智囊團）亦不甘示弱，全力為他們護航。

羅啟豪（IG@tamfaichi_）

譚輝智（IG@tamfaichi_）

粉絲直言買飛入場最重要是聽「靚聲」，羅啟豪和譚輝智的Live實力穩紮穩打，絕少出現「車禍」，粉絲力撐「起碼羅啟豪譚輝智現場冇走音」。更有粉絲更直接點名反擊，指出部分資深歌手（如被提及的謝安琪）現場表演時亦曾嚴重失準走音，直言「謝安琪勁走音，唔好虐待觀眾啦」，認為只要唱得好聽，這$1380同樣值回票價。

羅啟豪與譚輝智的忠實歌迷（豪殼、智囊團）力撐「起碼羅啟豪譚輝智現場冇走音」。（Threads）