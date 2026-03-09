蔡依林深圳開騷30米巨蛇消失變小船　網傳與「邪教舉報」風波有關

天后蔡依林（Jolin）近日在深圳展開「PLEASURE」巡迴演唱會內地首站，現場舞台設計引起熱議。原於台北站震撼登場的主打道具「30米機械巨蛇」，在深圳場突然消失，被撤換成一艘「海盜船/愉悅之舟」繞場，令視覺效果大幅縮減。



蔡依林演唱會台北站舞台上有長達30米的機械巨蛇舞美裝置。（微博@蔡依林）

蔡依林演唱會標誌性的「大蛇」裝置被替換成「小船」。（微博@蔡依林工作室）

蔡依林演唱會多項舞美裝置消失

深圳站作為內地首秀，原本用於《美杜莎》曲目的「30米機械巨蛇」被改為海盜船裝置。除了巨蛇失蹤，原本具有宗教與神話隱喻的慶典公牛、金豬及「蛇冠心座」等重型道具亦全數被斬。有歌迷認為視覺衝擊力大減，直言原設計中融合東方女媧與西方美杜莎的敘事連貫性，因道具更換而變得支離破碎。

「慶典公牛」裝置被斬。（微博@蔡依林）

「貪婪金豬」沒有了。（微博@蔡依林工作室）

「蛇冠心座」沒有了。（微博@蔡依林工作室）

就連「禁忌之果」也被刪除。（微博@蔡依林工作室）

蔡依林演唱會曾遭網民舉報「搞邪教」

是次舞台大改動，疑似與早前的舉報風波有關。早前台北演唱會演出後，有內地網民發起大規模舉報，炮轟舞台設計「搞邪教儀式」，甚至指控道具大蛇會「吸走觀眾運氣」，涉嫌宣揚迷信與西方邪術。當時更有數百封舉報信提交至文化部門，要求停辦巡演。雖然工作室曾發聲明維權，但內地站舞美最終仍難逃「閹割」命運。

早前蔡依林演唱會台北站遭網民指控演唱會充滿「邪教儀式感」，甚至有大批網民舉報要求取消巡演。（微博@蔡依林）

網民評論兩極

對於舞台裝置「縮水」，網民意見不一。有失望粉絲狠批海盜船外型平庸，更有人冷嘲熱諷其視覺效果。不過，亦有大批擁護者反撐蔡依林全開麥實力驚人，3小時高強度唱跳零失誤，認為無需依賴道具，並向批評者反擊：「睇動物去動物園啦」。