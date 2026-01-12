蔡依林演唱會遭網民舉報！指控巨蛇「吸運」涉邪教　要求停辦巡演

天后蔡依林（Jolin）近期展開2026年「PLEASURE」世界巡迴演唱會，本以「愉悅宇宙」為主題斥資 9 億台幣（2.2 億港元）打造視覺盛宴，不料竟意外捲入「舉報風暴」。大批網民指控演唱會充滿「邪教儀式感」，甚至發起集體舉報要求取消巡演。

天后蔡依林（Jolin）近期展開2026年「PLEASURE」世界巡迴演唱會，卻遭網民指控演唱會充滿「邪教儀式感」，甚至有大批網民舉報要求取消巡演。（微博@蔡依林）

網民集體舉報「邪教獻祭」

近日網絡流傳多封針對蔡依林演唱會的舉報信，內容直指舞台設計涉嫌宣揚邪教思想。最具爭議的是舞台上一條長達30米的機械巨蛇，被網民曲解為「吸取觀眾運氣」的迷信符號；此外，金色公牛及「三隻眼」等設計亦被關聯至「光明會」傳聞。甚至連非遺團隊表演的傳統爬竿雜技，亦被批評為「陰間美學」。目前已有網民向文旅部門提交集體舉報信，要求取消西安、廣西等多個站點的審批，風波愈演愈烈。

最具爭議的是舞台上一條長達30米的機械巨蛇，被網民曲解為「吸取觀眾運氣」的迷信符號。（微博@蔡依林）

金色公牛及「三隻眼」等設計亦被關聯至「光明會」傳聞。（微博@蔡依林）

金色公牛及「三隻眼」等設計亦被關聯至「光明會」傳聞。（網上圖片）

演唱會上非遺團隊表演的傳統爬竿雜技，亦被批評為「陰間美學」。（微博@蔡依林）

有內地網民向相關部門對蔡依林演唱會進行舉報。（微博@八醬日常）

大批網民指控演唱會充滿「邪教儀式感」。（網上圖片）

演唱會舞台引發兩極評價

舉報事件在網上激發兩極辯論。支持者認為舉報者「無理取鬧」，盛讚舞台設計融合尖端科技與傳統技藝，堪稱華語演唱會的天花板；反觀質疑方則認為，部分視覺元素如幽藍燈光與鱗片質感確實令人感到壓抑，加上新專輯探討「人性七宗罪」概念，難免引發過度聯想。儘管爭議不斷，不少歌迷仍發聲力挺，呼籲尊重藝術多元性，拒絕惡意舉報風氣。