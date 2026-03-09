楊千嬅曼谷狂食三個蛋糕慶生　北京零下2度雪中開騷自嘲冷縮熱脹

踏入新一年楊千嬅為樂迷送上一份別具意義的心靈禮物——全新單曲《回歸一塊小石頭》。她表示這首歌承載了她入行多年來對生命的深刻體悟。



楊千嬅北京四合院雪中開騷

楊千嬅日前更遠赴北京，在一座古樸的四合院內舉行了一場別開生面的網上直播音樂會，與合作無間的香港演唱會團隊，一起在紛飛的雪花下，以歌聲與樂迷進行了一場小形音樂會直播，唱了四首歌及網上直播與歌迷聊天。

楊千嬅北京四合院雪中開騷。（公關提供）

楊千嬅與老公快閃泰國渡假

楊千嬅表示，農曆年可以休息，跟家人渡新春，兼再放自己多一個假期，與老公即興快閃二人前飛去泰國渡假，休息過後就要開始收心養性，減吃減喝，為下半年度新的世界巡迴演唱會作籌備。「真係好耐冇去過泰國，所以我好似發現新大陸咁，覺得自己超大鄉里，咩都嘩原來變左咁多，嘩原來咁多好嘢玩，咁多好嘢食，哈哈。」有冇肥到？「梗係有啦。唔怕啦，我好快收心養性。最開心係係曼谷不斷有遇到朋友，又再不停同我食飯慶祝生日，冇諗過係曼谷都食左三個蛋糕。哈哈。」

楊千嬅與老公丁子高快閃泰國渡假。（公關提供）

千嬅在泰國食咗唔少蛋糕。（公關提供）

從泰國飛北京體驗冷縮熱脹

泰國返來之後，千嬅就飛北京為新歌及之後的巡演做宣傳，「由42度，變零下2 度，即刻覺得自己冷縮熱脹下，瘦返少少，哈哈。諗都冇諗過，北京重遇上第一場春雪！第一次遇春雪呀，唔係太凍但又好靚，所以好難忘。直播係四合院做，我成個香港演唱會團隊飛晒過去幫手，襯埋個天落左白雪，好有feel，係一個咁環境之下，唱左新歌，同三首舊歌，呢個「別開新穎」的企劃，我人生都係第一次，採排，動用了幾十個機位，又打燈又設計走位路線，我站係雪地，唱《自由行》個陣，依家諗番都覺得好難忘，勁有feel 。」

千嬅從泰國飛北京自嘲熱脹冷縮。（公關提供）

揭秘新歌起源於演唱會間場音樂

談到新歌《回歸一塊小石頭》，她透露這首歌其實是早在MY TREE OF LIVE 巡迴演唱會期間已經萌芽，當時樂隊成員葉崇恩創作了一段用於《小城大事》間場換衫時的音樂，她次在台底聽到這段旋律，都覺得十分動聽，萌生念頭：「咁好聽，應該可以發展成一首歌。」終於，她鼓起勇氣向葉崇恩提議，能否將這段間場音樂延伸創作成一首完整的歌曲。葉崇恩又更找來 Robynn(葉中月) 一起參與，希望從女性角度注入更多細膩的情感，成品千嬅一聽便即「收貨」。

千嬅新歌《回歸一塊小石頭》起源於演唱會間場音樂。（公關提供）

楊千嬅堆砌石頭悟人生

千嬅表示，成首歌核心寄託在「一塊小石頭」的意象上，而最打動她的，正是那份「回歸小石頭」的坦然。「呢句『回歸一塊小石頭』好 touch 到我。所以連歌曲的封面照，我都係係到疊石頭。親自堆砌石頭，其實好有人生哲學，你係咁砌，好多時砌極最後都係跌晒落嚟。其實生命過程，就似叠石咁，冇得plan ，慢慢向著自己喜愛，夢想目標行，大力吸多啖氣，都可能又要由頭砌過，砌砌下，我領悟到人呀，唔好諗咁多「然後」！唔使咁執著，享受個過程，心要知道安靜，時間自然會話俾你知，最後答案。」

楊千嬅堆砌石頭悟人生哲學。（公關提供）

新歌《回歸一塊小石頭》現已於各大音樂平台上架，樂迷們不妨在這個乍暖還寒的春日，靜心聆聽楊千嬅用溫柔嗓音砌出的生命領悟。