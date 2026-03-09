香港2026首隊女團誕生　「IdG Sundae」推甜美出道作惹全體爆喊

偶像女生（IdG）25人大隊，繼第一隊「IdG Bubbles」去年出道獲得「兩大樂壇新人組合-金獎」後，再有第二隊女團「IdG Sundae」誕生，3月9日6位成員Helen、Melanie、圈圈、Hazel、Sharon、Renee首度接受叱咤903商業二台節目《叱咤樂壇》謝茜嘉訪問，大談成軍感受，兼且首播出道作《新新地》（SunSundae）。



由（後排左起）Sharon、Hazel、Renee，（前排左起）圈圈、Melanie、Helen組成的「IdG Sundae」，今日正式出道。（官方提供）

出道作《新新地》（SunSundae）大走雪糕系甜美風

談到「IdG Sundae」的名字由來，原來跟出道作《新新地》有關係，Helen解釋，「呢首歌亞拔舊年8月畀我哋全部IdG聽過，內容係關於甜品雪糕，亞拔同我哋講女團都可以向呢個方向，就係甜品、水果同活力，有日我突然好想食新地筒，就諗如果女隊個名，向呢個方向都唔錯喎！點知我問其他隊友佢哋都好贊成，因為大家都鍾意Sundae咁甜美開心。」

「IdG Sundae」由（後排左起）Sharon、Hazel、Renee，（前排左起）圈圈、Melanie、Helen組成。（官方提供圖片）

「偶像女生」第二隊「IdG Sundae」成2026年首隊女團出道

「IdG Sundae」成為2026年首隊成軍女團，令樂迷相當驚喜，原來幾個成員知道自己入選的方式亦各有不同，繼圈圈在去年10月公布入選後，Melanie在一月份活動上得知入選一刻，竟然變了天然呆，「因為喺我哋表演歌與歌中間，亞拔（IdG主腦）突然上台講我個名，啲粉絲都有拍低我個樣有幾咁呆滯，我嗰刻掛住諗下首要表演嘅歌，所以係驚嚇多過驚喜。」至於其餘成員即日亦收到通知要進行錄音試唱，6位成員集齊一刻，大家都相當興奮，為了不負粉絲所望，成員會自發加強練習。

「IdG Sundae」在商業電台首度會見傳媒。（官方提供圖片）

6位成員又講到加入IdG的初心，童星出身的Melanie表示，一直愛唱歌和音樂，朋友鼓勵參加，「面試前太緊張諗過放棄，畀朋友鬧我咁易放棄，應該抱住學習同識朋友心態。」跳開K-pop舞團的Helen，自言對唱歌冇信心，但經IdG這一年訓練大為進步，「除咗公司安排，大家都開群組一齊抽時間練習，希望出嚟效果更好。」圈圈原來早在13、14歲已不斷向韓國公司自薦，可惜全部失敗，「我好細個已經好想成為女團，呢個一直係我夢想，參加偶像女生我當係最後機會。」

做女團除了是Sharon夢想，她搞笑踢爆原來媽咪想當星媽，「佢係由細栽培我同家姐，所以我加入咗偶像女生之後，佢仲緊張過我成日問住我哋動向。」本身是舞者的Hazel，本來有機會去韓國發展，但因學業放棄，「嗰時去韓國我啱啱要考DSE，屋企人擔心會影響我成績，所以讀大學時有今次機會，舞團嘅朋友都鼓勵我參加。」自小已熱愛表演的Renee，決定參加IdG挑戰自己，「我跳咗9年芭蕾舞成績幾好，好想試吓其他舞種加入舞團，認識咗IdG嘅舞蹈總監，佢建議我參加。」

接受《903叱咤樂壇》謝茜嘉訪問感動到全部變晒大喊包

講到出道作品《新新地》（SunSundae），由本地VTuber /虛擬偶像唱作人「米亞」（曲/詞）創作，聯同 米亞 創作者「甘米」共同編曲，而IdG主腦「亞拔」負責監製。6位女孩對新作都相當喜歡，更以新歌歌詞作為「IdG Sundae」的口號：「『鍾意你』呢句說話太輕浮……？『我愛你』又太沉重！『掛住你？』太老土啦！『一齊去食雪糕』咁樣就啱啱好！決定咗要邀請你，要鼓起勇氣～準備！」不過當謝茜嘉播完《新新地》後， Helen率先感動到喊，到阿拔訪問時表示，「唔係我幫佢哋追求夢想，反而係調轉嚟講係佢哋幫我完成夢想，因為我相信有夢想嘅小女孩，係應該有回報，好想訓練佢哋出道。」其餘成員聽完全部變晒喊包，場面感人。而亞拔透露「IdG Sundae」今年會再有派台歌，而IdG的其他成員，亦會再以其他組合或形式陸續出道。