柳應廷Jer演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

柳應廷Jer演唱會《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》將於2026年5月23-24日8:15pm在亞洲國際博覽館舉行，會在MIRROR Official Fan Club優先開賣門票，並會在KLOOK開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



柳應廷《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》海報（IG@makerville.official）

柳應廷Jer演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年5月23-24日

演唱會時間：8:15pm

演唱會地點：亞洲國際博覽館 Arena

門票價錢：$1,180 / $980 / $680

優先訂票平台：MIRROR Official Fan Club

柳應廷（Facebook@柳應廷 Jer Lau）

柳應廷Jer演唱會2026香港 | MIRO會員優先購票

優先購票渠道：MIRO會員

優先購票詳情：3月10日所有2026 MIRO會員都會透過聯絡電郵收到「MIRO專屬代碼」及指定購票網站連結；

優先購票日期：3⽉13⽇

優先購票時間：中午12時

優先購票連結：MIRO會員可以登入KLOOK 網站，輸入「MIRO專屬代碼」優先購票

柳應廷（Facebook@柳應廷 Jer Lau）

柳應廷Jer演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KLOOK

公開開賣日期：2026年3月20日

公開開賣時間：中午12時正

*不設售票處售票

柳應廷（Facebook@柳應廷 Jer Lau）

柳應廷Jer演唱會2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

柳應廷音樂會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。