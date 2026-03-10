陳曉東演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

陳曉東《 NEON Reflections 30 演唱會》將於2026年6月19日（星期五） 8:15PM在紅磡香港體育館舉行，會在栢圖娛樂 Patotix優先開賣門票，並會在urbtix、貓眼、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



陳曉東《 NEON Reflections 30 演唱會》海報（IG@danielchanreal）

陳曉東演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月19日（星期五）

演唱會時間：8:15PM

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：$1280 / $680 / $480

優先訂票平台：栢圖娛樂 Patotix

陳曉東《 NEON Reflections 30 演唱會》購票消息（IG@danielchanreal）

陳曉東演唱會2026香港 | 栢圖娛樂 Patotix優先購票

優先訂票渠道：栢圖娛樂 Patotix

門票發售時間：3月15日 (日) 上午10時至4月10日(五) 晚上11時59分

* 票價$480不設優先預售

陳曉東演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台 ：urbtix、貓眼、大麥

公開開賣日期：4月15日

陳曉東（IG@danielchanreal）

陳曉東演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

陳曉東演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站