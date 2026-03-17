BIG FOUR演唱會2026馬來西亞｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL 演唱會》- 馬來西亞站將於2026年5月23日（星期六）晚上6點在雲頂世界雲星劇場（Arena Of Stars, Resorts World Genting）舉行。雲尊會員可優先開放予購票，會在fantopia.io、damai.cn、maiseat.com、rwgenting.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL 演唱會》- 馬來西亞站將於2026年5月23日（星期六）晚上6點在雲頂世界雲星劇場舉行。

BIG FOUR演唱會2026馬來西亞 | 詳情

演唱會日期：2026年5月23日（星期六）

演唱會時間：晚上6點

演唱會地點：雲頂世界雲星劇場（Arena Of Stars, Resorts World Genting）

門票價錢：RM 998｜898｜798｜598｜398｜298（票價不含手續費）

BIG FOUR演唱會2026馬來西亞 | 優先購票

優先訂票渠道：雲尊會員(GRC)優先購票

門票發售時間：2026年3月24日（星期二）– 3月25日（星期三）中午12點

BIG FOUR演唱會2026馬來西亞 | 公開發售

公開發售平台 ：fantopia.io | damai.cn | maiseat.com | rwgenting.com

公開開賣日期：2026年3月26日（星期四）

公開開賣時間：中午12點

BIG FOUR演唱會2026馬來西亞 | 座位表

BIG FOUR演唱會2026馬來西亞站座位表。

BIG FOUR演唱會2026馬來西亞 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。