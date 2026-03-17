LANY演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
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加州搖滾樂隊LANY《LANY: soft world tour》演唱會將於2026年9月26日（六）在台北小巨蛋舉行，會在拓元售票系統開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
LANY演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：2026年9月26日(六)
演唱會地點：台北小巨蛋
門票價錢：NTD.800元起至8,880元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元
實際票價以當下顯示為準，票價可能會因依座位區域及票券供應狀況調整，數量有限，售完為止。所有適用費用將於結帳頁面顯示。
✦ 限量VIP Package，包含與藝人團體合照、暖身演出、獨家Q&A、專屬周邊等，完整詳情請至拓元售票系統查看 ✦
LANY演唱會2026台北 | LANY官方預售優先購票
優先訂票渠道：LANY官方預售
門票發售時間：2026/3/24 12PM - 11:59PM
LANY演唱會2026台北 | 星展萬事達卡卡友預售
優先訂票渠道： 星展萬事達卡卡友預售（僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款）
門票發售時間：2026/3/25 10AM – 2026/3/26 10AM
LANY演唱會2026台北 | Live Nation Taiwan會員預售
優先訂票渠道：Live Nation Taiwan會員預售
門票發售時間：2026/3/26 12PM – 11:59PM
LANY演唱會2026台北 | 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票
優先訂票渠道：台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區
門票發售時間：2026/3/27 12PM – 2026/3/30 12PM
※ 購票序號取得方式請洽台灣大哥大客服app優惠專區及MyVideo會員中心。
LANY演唱會2026台北 | 星展萬事達卡飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友
門票發售時間：2026/3/27 12PM
LANY演唱會2026台北 | 公開發售
公開發售平台：拓元售票系統
公開開賣日期：2026年3年27日
公開開賣時間：12：00PM