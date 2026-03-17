LANY演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

加州搖滾樂隊LANY《LANY: soft world tour》演唱會將於2026年9月26日（六）在台北小巨蛋舉行，會在拓元售票系統開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



LANY世界巡回演唱會《LANY: soft world tour》海報（IG@lany）

LANY演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：2026年9月26日(六)

演唱會地點：台北小巨蛋

門票價錢：NTD.800元起至8,880元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元

實際票價以當下顯示為準，票價可能會因依座位區域及票券供應狀況調整，數量有限，售完為止。所有適用費用將於結帳頁面顯示。

✦ 限量VIP Package，包含與藝人團體合照、暖身演出、獨家Q&A、專屬周邊等，完整詳情請至拓元售票系統查看 ✦

加州搖滾樂隊LANY《LANY: soft world tour》演唱會將於2026年9月26日(六)在台北小巨蛋舉行。（Facebook@Live Nation Taiwan 理想國）

LANY演唱會2026台北 | LANY官方預售優先購票

優先訂票渠道：LANY官方預售

門票發售時間：2026/3/24 12PM - 11:59PM

LANY演唱會2026台北 | 星展萬事達卡卡友預售

優先訂票渠道： 星展萬事達卡卡友預售（僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款）

門票發售時間：2026/3/25 10AM – 2026/3/26 10AM

加州搖滾樂隊LANY（IG@lany）

LANY演唱會2026台北 | Live Nation Taiwan會員預售

優先訂票渠道：Live Nation Taiwan會員預售

門票發售時間：2026/3/26 12PM – 11:59PM

LANY演唱會2026台北 | 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票

優先訂票渠道：台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區

門票發售時間：2026/3/27 12PM – 2026/3/30 12PM

※ 購票序號取得方式請洽台灣大哥大客服app優惠專區及MyVideo會員中心。

LANY演唱會2026台北 | 星展萬事達卡飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友

門票發售時間：2026/3/27 12PM

LANY演唱會2026台北 | 公開發售

公開發售平台：拓元售票系統

公開開賣日期：2026年3年27日

公開開賣時間：12：00PM