黃妍音樂會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

黃妍《Here, There, Catherywhere》音樂會將於2026年4月25日（Sat）20:00在TIDES舉行，屆時會在滙豐Mastercard優先開賣門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



黃妍《Here, There, Catherywhere》音樂會海報（IG@cathinwong）

黃妍音樂會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年4月25日（Sat）

演唱會時間：20:00

演唱會地點：TIDES

門票價錢：VIP $888* / $588 (All Standing)

*VIP福利

•⁠ ⁠其實我 想...... (1:1 合照)

•⁠ ⁠音樂會前派對 (Soundcheck Party)

•⁠ ⁠入場前先看天氣預報 (優先入場)

•⁠ ⁠買吧！大笨蛋 (優先購買紀念品)

優先訂票平台：滙豐Mastercard、 Live Nation 會員優先訂票

黃妍《Here, There, Catherywhere》音樂會VIP福利（IG@cathinwong）

黃妍音樂會2026香港 | 滙豐Mastercard優先購票

優先訂票渠道：Cityline

信用卡：滙豐Mastercard

門票發售時間：2026.03.17 (Tue) 12pm - 11:59pm (HKT)

黃妍音樂會2026香港 | Live Nation會員優先訂票優先購票

優先訂票渠道： Live Nation 會員優先訂票 （Cityline）

門票發售時間：2026.03.18 (Wed) 12pm - 11:59pm (HKT)

黃妍《Here, There, Catherywhere》音樂會將於2026年4月25日20:00在TIDES舉行（IG@cathinwong）

黃妍音樂會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣時間：2026.03.19 (Thu) 12pm (HKT) 起 onwards

黃妍音樂會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。