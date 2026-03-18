2am演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

2am Concert [O-NEUL, 2am] in HongKong演唱會將於2026年05月10日 (日) 晚上6點在AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



2am Concert [O-NEUL, 2am] in HongKong演唱會海報（IG@voice_2am）

2am演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年05月10日 (日)

演唱會時間：晚上6點

演唱會地點：AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK

門票價錢：港幣 $1688 / $1188 / $888

粉絲福利：

$1688 VIP 門票：Send-off (ALL), Sound Check (ALL), 4:1合照 (40名), 簽名會 (60名), 簽名寶麗來 (20名)

$1188 門票：Send-off (ALL)

$888 門票：Send-off (ALL)

2am Concert [O-NEUL, 2am] in HongKong演唱會粉絲福利（IG@voice_2am）

2am演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：2026年04月10日(五)

公開開賣時間： 上午11時起

韓國男團2am（IG@voice_2am）

2am演唱會2026香港 | 座位表

2am Concert [O-NEUL, 2am] in HongKong演唱會將於2026年05月10日 (日) 晚上6點在AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK舉行。

2am Concert [O-NEUL, 2am] in HongKong演唱會座位表（IG@voice_2am）

2am演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。