第三屆《香港唱片店日》於4月18日舉行　推獨一無二專屬紀念唱片

第三屆《香港唱片店日》將於4月18日隆重舉行，今年不僅有四大電台傳奇DJ罕有同台撐場，更投下震撼彈將推出獨一無二的屬紀念精選唱片。



第三屆《香港唱片店日》將於4月18日隆重舉行。（公關提供）

黑膠唱片銷量不斷上升

成立44年的香港唱片商會日前舉行春茗，邀請了中央政府駐香港辦絡辦公室二級巡視員何德軍先生、立法會議員邵家輝先生BBS JP、知識產權處署長黄福來先生JP，再加上一眾業界協會會長、唱片公司和實體唱片店負責人等聚首一堂，分享馬年大計和業界動態。會長鍾慧慧Mimi Chung 於致詞時表示：「過去數年黑膠唱片銷量不斷上升，令人鼓舞，而且有越來越多樂迷重新投入黑膠唱片的懷抱，他們也同時享受逛唱片店、慢慢挑選音樂產品的樂趣。這種如『尋寶』般的體驗和收藏的儀式感，是串流平台無法取代的。」今年初Mimi更前往加拿大考察交流，並接受當地電視台和電台訪問推廣「香港唱片店日」。

香港唱片商會春茗。（公關提供）

香港唱片商會會長鍾慧慧Mimi Chung 致詞。（公關提供）

Mimi續說：「香港唱片商會成立至今第44個年頭，在串流音樂普及的時代，商會透過舉辦連續兩屆的《香港唱片店日》等不同型式的活動，成功為實體唱片注入新動力，體現了商會和業界『團結一心，傳承音樂』的使命。」

香港唱片商會春茗。（公關提供）

《第三屆香港唱片店日》於4月18日舉行

「《第三屆香港唱片店日》已定於4月18日(星期六)舉行，這天是香港唱片店及全世界唱片店生日的大日子，在此希望大家屆時能走進全港各區唱片店，透過發掘和購買實體唱片和其他產品的過程，親身感受這個一年一度的活動所帶來的魅力。今年的節日口號是 『418 與樂迷共同守護指尖觸及的溫度！』」Mimi最後表示《第三屆唱片店日》繼續得到很多唱片公司支持推出限定產品配合活動，他們更會贊助和授權珍貴母帶給唱片商會，讓唱片商會推出《第三屆香港唱片店日》獨一無二的專屬紀念精選唱片，並於4月18日節日當日供樂迷消費換購，詳情將於紀念唱片曲目確實後透過官方渠道公布。

去年《香港唱片店日》- 張馳豪、姚焯菲、香港唱片商會主席鍾慧慧、詹天文、林智樂。（公關提供）

去年《香港唱片店日》- 歐信希和參與《唱片店日2025》唱片店主合照。（公關提供）

四大電台名嘴齊撐場

唱片商會也邀請了香港電台第二台的李志剛、商業一台的余宜發、新城知訊台的歐陽德勛，再加上廣東電台音樂之聲的歐信希一起在春茗台上分享昔日逛唱片店的樂趣，四位電台主持人你一言，我一語，讓現場年青一輩如同上了寶貴的一課，理解須共同守護屬於我們的實體音樂文化，讓每一個樂迷能夠繼續享受實體音樂的專屬獨特體驗。