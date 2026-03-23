郭富城演唱會蘇州站撩粉絲共舞　獲法國Hiphop戰神現身鬥舞勁震撼

現年60歲的「舞台王者」郭富城（城城）正忙於在內地舉行巡迴演唱會。而每場演唱會最令粉絲期待的環節，莫過於城城親自挑選觀眾大跳神曲《Baby Shark》。這個環節城城每次挑人的眼光都極準，往往能掀起全場高潮。



郭富城與法國知名職業街舞舞者Bouboo鬥舞。（抖音截圖）

隨機抽中法國街舞「戰神」

在剛圓滿結束的蘇州站中，城城在台上隨機挑選粉絲時，目光鎖定了一位造型獨特的外籍男士。城城主動上前搭訕問道：「Hi, how are you? Where you from?」 對方大方回應：「Hi, I'm from France.」 城城十分驚喜隨即更向全場觀眾介紹：「有一個外國人來自法國，我們給一些掌聲，給我們法國的朋友。」

城城挑選觀眾共舞《鯊魚寶寶》。（抖音截圖）

法國fans。（抖音截圖）

兩人火辣鬥舞極驚艷

城城熱情邀請對方合舞，沒想到這位粉絲竟是頂尖的Hiphop職業舞者、擁有多個Hiphop世界冠軍頭銜、曾參加《這就是街舞》的法國Hiphop「戰神」Bouboo（布布）。音樂一響，兩人隨即大玩「鯊魚舞」，Bouboo流暢的動作與城城的舞台魅力互相碰撞，火藥味與娛樂性十足。鬥舞結束後，城城更讚粉絲：「跳得不錯，跳到我都好像有點錯了。」並且再加碼跳多一Part，現場氣氛瞬間爆棚。

郭富城與法國知名職業街舞舞者Bouboo鬥舞。（抖音截圖）

郭富城與法國知名職業街舞舞者Bouboo鬥舞。（抖音截圖）

郭富城與法國知名職業街舞舞者Bouboo鬥舞。（抖音截圖）

郭富城與法國知名職業街舞舞者Bouboo鬥舞。（抖音截圖）

郭富城與法國知名職業街舞舞者Bouboo鬥舞。（抖音截圖）