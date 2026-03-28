10CM自彈自唱預熱香港演唱會　新加坡演唱會失準為全場觀眾退款

擁有韓劇OST天王美譽的歌手10CM（權正烈），自公佈將會在4月26日來到香港麥花臣場館，舉行《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Hong Kong》演唱會後，不單止引來K-pop粉絲熱烈討論，更令不少韓劇迷也想來到現場細聽由他演繹的OST。近日，為了預熱香港演唱會，10CM特別拿起結他，拍攝了自彈自唱韓劇《背着善宰跑》的OST「Spring Snow」的影片，送給香港的歌迷。



10CM香港演唱會官方海報。（官方提供圖片）

自彈自唱OST回憶殺歌迷 預熱香港演唱會

在影片中，以音樂實力作賣點的10CM，沒有多餘的詞令，彈起結他，閉上眼睛，一瞬間便投入到旋律之中，獻唱韓劇《背着善宰跑》的OST「Spring Snow」。專注的感情和熟練的歌唱技巧，讓人回想到劇中邊佑錫和金惠奫的甜蜜片段，盡顯10CM的音樂實力。據知主辦單位168 Production聯同10CM將會每星期釋出一首歌曲，一連三星期，一起倒數迎接演唱會的來臨，值得期待。

10CM公式照。（官方提供圖片）

寵粉天花板 不滿意演出表現主動退票

不得不提是剛剛完成新加坡站巡演的10CM，由於演出當日，他的喉嚨狀況不好。雖然照常完成演出，但是因為不滿意自己的表現，最後10CM還是宣布為此站購票的觀眾進行退款，以報答樂迷的支持，更突顯他對追求音樂的嚴謹。同時也獲得粉絲的稱讚，並留言支持：「演出辛苦了！不要太過勉強自己。」、「一定要好好休養。」