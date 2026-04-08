Suede相隔十年重返香港開騷　成員受訪指電腦造歌缺乏層次感

英倫殿堂Britpop樂隊Suede將於4月11日晚上7時正，在西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，這也是樂隊自2016年8月的世界巡唱香港站後，相隔整整10年載譽歸來。Suede成員受訪時表示對香港有歸屬感，並直言電腦造歌雖方便，卻難以取代樂隊現場互動的音樂靈魂。



Suede由主唱Brett Anderson、吉他手Justine Frischmann和貝斯手Mat Osman在倫敦組成。（IG@suedehq）

主辦單位同時宣布演出當天於竹翠公園場內特設攤位，售賣包括Suede logoT恤、襪、帆布袋(分為黑白兩色)、麂皮皮革行李牌、結他Pick(一組共10個，以鐵盒包裝)，以及只在香港場獨家限定發售的精美酒壺等周邊商品，數量有限，一眾Suede迷屆時盡早入場選購心頭好。

Suede的低音結他手Matt Osman和鍵琴手Neil Codling接受香港媒體越洋訪問大談近況。（官方提供圖片）

Suede相隔十年周六西九開騷

早前Suede的兩位成員包括低音結他手Matt Osman和鍵琴手Neil Codling便趁著巡演空檔，接受了香港媒體的越洋訪問大談近況，他們表示香港對Suede來說是一個很特別的地方，今次會帶來新專輯和這三十年的經典作品給大家，雖然Suede曾多次來港演出，但每次也有賓至如歸的感覺，而且更有機會享用香港美食。

Matt和Neil續說巡唱由英倫開始，現已踏上歐洲大陸，至今各地的歌迷也很瘋狂，也很熟悉他們的歌曲、常常在現場一起大合唱，不過由一個塞冷的地方展開巡唱第一站，直至近期天氣開始回暖，冬天和夏天的衣服也必定要放在行李箱內。

Suede表示會帶來新專輯和這三十年的經典作品給大家（IG@suedehq）

Suede成員斥電腦造歌乏層次感

作為Britpop音樂最具影響力的其中一隊樂隊，他們表示很高興Suede的音樂影響了不同的世代，也表達了對現今在音樂創作上的一些看法：「世代不停轉動，今時今日用一部電腦便可以做出一張專輯，取代了一大班樂手進入錄音室夾Band和造歌的程序及樂趣。但當一羣人聚在一起造音樂，才能有不同的意見和風格，那種多樣化是以一部電腦所做出來的音樂完全不能比擬。」「不過一首歌如何造出來並不重要，最重要的是它能為人所認識和能夠感動人。」他們說在台上玩Live時任何一部份都覺得好正、好開心，而且巡演是表達Suede音樂理念的最佳方法。

Suede表示巡演是表達Suede音樂理念的最佳方法。（IG@suedehq）

今次Suede的《The Antidepressants Tour》是為了配合去年樂隊推出的第10張專輯《Antidepressants》而展開，主音Brett Anderson如此形容這張專輯：「我不認為我們這一代還有哪個樂團，還在創作像我們這張充滿同樣活力的唱片。」再加上外地多個知名音樂媒體揀選它為2025年最佳專輯的其中一張，由此可見Suede在30餘年的音樂生涯中，他們不拘泥於潮流，在經歷了解散與重組後，創作出了他們這一代最優雅、最富情感深度、最戲劇張力的搖滾樂，最重要的是他們的音樂永不過時。