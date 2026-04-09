雲浩影Cloud韓國零下10度拍MV　目標減肥去挑戰BLACKPINK女團風

「仙氣女神」雲浩影（Cloud）早前到韓國首爾工作，並為新歌《雪愛》拍MV，雖然沒有遇到落雪，但零下10度在漢江旁取景凍到腳板底都要貼暖包護身。此行她更成功藉拍MV之名，品嚐著名燒韓牛，身心大滿足！



雪愛歌曲Cover。（IG@cloudwann）

雲浩影唱雪愛轉音難

Cloud初試演繹開心、浪漫、活潑風格的《雪愛》感興奮，她說：「好開心唱到呢種歌，有一種跳脫、活潑嘅感覺，我從來未試過有一首咁得意嘅歌。呢首歌嘅難度喺最尾有一個轉音位，要好夠氣先至唱到。」她推介搭車睇風景時聽，尤其是最近香港天陰潮濕的時候，可以聽這支歌調節心情。

雲浩影推薦香港陰天時聽《雪愛》。（官方提供圖片）

幕後製作團隊陣容鼎盛，橫跨多個地域與音樂領域，展現出極高的藝術水平。這首作品的作曲陣容由JONO、Sandy Natsuly、T-Ma 及王保為（Bowie Ong）聯手打造，編曲部分則交由JONO與王保為（Bowie Ong）共同操刀，為樂曲奠定豐富的層次感。

此外，製作團隊更邀得金牌填詞人陳詠謙為新歌執筆，賦予歌詞深厚情感，並由資深監製T-Ma全程坐鎮，確保作品的精良質素。

跨地域夢幻聯乘，集結大馬與本地樂壇新勢力共同製作。（官方提供圖片）

女導演變男主角零下10度出「手」

《雪愛》MV以Vlog風格拍攝，配合迷你團隊令過程更添好玩，她說：「今次只有一位攝影師和一位導演，打燈師都冇。我同導演Tiffany第一次合作，佢年輕有為，因為好細crew，佢要身兼Styling、髮型、化妝，好忙。」她透露女導演更充當MV「男主角」，說：「有一幕我拖住佢行，佢只係出『手』，大家會睇到佢嘅衫袖，手都睇唔到，真係幾特別嘅嘗試。」

雖然拍攝時當地沒有下雪，但氣溫只有零下10度，晚上在漢江邊取景，寒風凜冽，Cloud狂貼暖包護身，她說：「公司好擔心我會凍親，因為返嚟香港第二日有工作，所以我貼咗好多暖貼，肚啦、背脊啦，就連鞋底都有暖包！」鏡頭一轉Cloud去食韓燒，她說：「有一場戲我要去食燒肉，係我私心，我事前同導演講我好想食燒肉，所以我哋就去咗一間食燒韓牛嘅餐廳拍攝。」

雲浩影狂貼暖包抗寒風私心加插食韓燒。（官方提供圖片）

雲浩影目標減肥挑戰BLACKPINK女團風

今次嘗試了迷你團隊，Cloud希望下次邀請韓國拍攝團隊合作，說：「希望拍一個好似女團嘅MV，做到好似BLACKPINK咁。因為不能失禮，我首先要減肥，如果有咁嘅機會，一定要做到最好！」她亦期望將來到歐洲拍MV，到巴黎鐵塔、羅馬鬥獸場和火車鐵路等名勝取景。