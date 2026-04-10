曾比特推出新曲自爆想改內向性格　飛鵝山拍攝MV起大霧似喪屍片

曾比特（Mike）推出今年第二首派台作品《CHANGE》，由Lee Ching及Kudos Lam作曲、Oscar填詞、蘇道哲與Kudos Lam編曲及蘇道哲監製，繼續用音樂跟自己對話同時，亦帶出一個有力的訊息給樂迷。



曾比特（Mike）推出今年第二首派台作品《CHANGE》。（公關提供）

曾比特分享自身經曆

Mike認真分享，這首歌最想帶給大家的是，任何事情都好，只要你想做就去做，哪怕是甚麼時候開始，只要願意開始，就不會太慢。他以自身經歷作例子，「回想返自己以前嘅決定，例如參加《造星》、減肥，其實都係自己當刻好想去做嘅一樣嘢，然後真係去做咗嘅時候，佢就會俾到一個相應嘅因與果俾你。」所以《CHANGE》就是想叫大家勇敢地去瘋、去狂。

曾比特分享自身經曆。（公關提供）

曾比特希望改善性格

問到Mike最想「change」甚麼，他坦言是自己性格，「我最想change嘅一樣嘢就係比較I嘅性格，因為除咗係天生，我覺得喺工作或者喺好多場合上面有少少會令到身邊嘅人好難去了解更多、更深入嘅自己，我亦都係一個唔容易打開心房嘅人。」所以他希望可以改善，以更好地表達自己的感受。

曾比特希望改善性格。（公關提供）

曾比特飛鵝山拍攝新曲MV

至於拍MV難忘事，Mike即忍不住大爆兩件趣事，第一件關於選角，「導演同我講，MV選男主角最緊要就係個髮型似我，佢casting咗好多人，最終係根據個髮型，直咗頭髮之後嘅曾比特去挑選。」另一件是上飛鵝山拍外景，「我哋上飛鵝山拍攝，目標可以追到日落，但沿路上去嘅時候，大家都發覺，『咦！唔係好對路！』因為啲霧越嚟越勁，我哋上到去大概目標位置時，發覺啲霧大到好似仙境咁樣，總之就係睇唔到前面嘅路。」Mike更搞笑地說：「有少少似《李屍朝鮮》，然後啲喪屍喺霧入面衝出嚟，哈哈。」

曾比特飛鵝山拍攝新曲MV。（公關提供）

曾比特定今年目標

提到今年目標，Mike相當進取，「最大目標係可以出到十首歌或以上，衝到一隻專輯。因為我覺得作為一個歌手，做一隻專輯係一樣好有代表性嘅嘢。我出道咁多年，其實真係冇試過做一隻大碟，所以今年嘅目標、亦都多謝公司願意同我去拼搏呢樣嘢。」亦透露情歌陸續有來，「公司俾咗好多自由度我，第一首歌《雪出個未來》同埋而家呢首《CHANGE》，其實呢兩首都偏向同我自身比較有關係。對於大家嚟講慘情歌喺曾比特嘅歌曲類型上面有好多，所以嚟緊有一啲歌反而係偏向感動、偏向甜蜜溫馨。」又大爆會有新挑戰，「嚟緊會挑戰第一次填詞，希望大家到時可以俾返啲feedback我。」