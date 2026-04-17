NCT JNJM粉絲見面會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
由NCT兩位成員Jeno與Jaemin組成的雙人小分隊——NCT JNJM，「2026 NCT JNJM FANMEETING TOUR [DUALITY]」澳門站將於2026年7月11日（星期六）晚上7時在倫敦人綜藝館舉行，會在大麥優先開賣門票，並會在金光票務、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 詳情
見面會日期：7月11日（星期六）
見面會時間：晚上7時
見面會地點：倫敦人綜藝館
門票價錢：有待官方公佈
NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | NCTzen DREAM 會員優先購票
1. NCTzen DREAM 會員優先購票登記
優先購票會員登記平台：Weverse
優先購票會員登記日期：4月24日（星期五）下午2點 - 28日（星期二）晚上11時59分
*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse NCTzen DREAM 会员 (GL) 申請優先購票碼。
2. NCTzen DREAM 會員優先購票
優先購票會員發售平台：大麥
優先購票會員開賣日期：5月7日（星期四）
優先購票會員開賣時間：中午12點—晚上10點59分
NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台：金光票務、大麥
公開開賣日期：5月8日（星期五）
公開開賣時間：中午12點
NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 座位表
有待官方公佈
NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。