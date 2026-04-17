NCT JNJM粉絲見面會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

由NCT兩位成員Jeno與Jaemin組成的雙人小分隊——NCT JNJM，「2026 NCT JNJM FANMEETING TOUR [DUALITY]」澳門站將於2026年7月11日（星期六）晚上7時在倫敦人綜藝館舉行，會在大麥優先開賣門票，並會在金光票務、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



「2026 NCT JNJM FANMEETING TOUR [DUALITY]」澳門站將於2026年7月11日（星期六）晚上7時在倫敦人綜藝館舉行。（Facebook@Cotai Ticketing 金光票務）

NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 詳情

見面會日期：7月11日（星期六）

見面會時間：晚上7時

見面會地點：倫敦人綜藝館

門票價錢：有待官方公佈

NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | NCTzen DREAM 會員優先購票

1. NCTzen DREAM 會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：4月24日（星期五）下午2點 - 28日（星期二）晚上11時59分

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse NCTzen DREAM 会员 (GL) 申請優先購票碼。

2. NCTzen DREAM 會員優先購票

優先購票會員發售平台：大麥

優先購票會員開賣日期：5月7日（星期四）

優先購票會員開賣時間：中午12點—晚上10點59分

JNJM（weibo@NCT_official）

NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：金光票務、大麥

公開開賣日期：5月8日（星期五）

公開開賣時間：中午12點

NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 座位表

有待官方公佈

JNJM（weibo@NCT_official）

NCT JNJM粉絲見面會2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。