姜濤演唱會2026澳門丨門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

姜濤《KEUNG TO“LAVA”LIVE TOUR 2026-MACAU》演唱會將於2026年6月19日（五）、20日（六）在銀河綜藝館舉行，會在The Makers Shop優先開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



姜濤《KEUNG TO“LAVA”LIVE TOUR 2026-MACAU》演唱會海報（IG@ssu_entertainment_hk）

姜濤演唱會2026澳門丨詳情

演唱會日期及時間：2026年6月19日（五）晚上8時、6月20日（六）晚上7時

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：MOP/HKD 1,488 / 1,088 / 788 / 588（全場座位）

公開售賣平台：銀河票務（Galaxy Ticketing）、大麥網、BOOKYAY

優先訂票平台：The Makers Shop、Katch 音樂娛樂平台、Trip.com

姜濤（IG@keung_show）

姜濤演唱會2026澳門丨The Makers Shop優先購票

優先訂票渠道：The Makers Shop

門票發售時間：4月14日（二）中午12時

票價：HK$1720/張 (已包含一張價值HKD$1488門票、稅項、預訂費、手續費及設施費，另外包含 The Makers Shop 每張門票額外收取HK$100平台費用)

*MIRO記得預先到 makersweare.com 申請The Makers帳戶，並綁定MIRO會籍