陳柏宇20週年紅館騷操Fit備戰　分享重要人生四格結婚生仔最圓滿

由Live Nation及Sony Music主辦，華人文化演藝、小金鹿娛樂、光尚娛樂、棋人娛樂協辦，《Sony呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》將於2026年7月18至19日一連兩日假紅磡香港體育館舉行。早前優先訂票瞬間售罄，明早開始將會是公開發售的大日子，粉絲們屆時可以與陳柏宇Jason一同慶祝這個重要moment。

>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

搶唔到陳柏宇演唱會門票？> 呢度仲有機會！ <

陳柏宇將開《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》。（公關提供）

陳柏宇入行20週年

演唱會以「Live in Frames」作主題，而這其實來自近年大熱的人生四格影相機：四格照片不僅是不同階段的定格，更是一個動態的成長過程，對於Jason入行20週年，主角除了是Jason，更是一直陪伴他成長的樂迷，所以今次海報設計上，演唱會藝術總監Pazu將整部拍照機呈現眼前，當Jason打開影相機內工作室那道門，他不再只是被拍攝的對象，而是一位攝影師。 20年來，Jason的每一首歌都像是一次快門捕捉，將無數情感沖洗成樂迷心中的共鳴。這一次《Sony呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》，便換成Jason透過他的音樂，為歌迷紀錄下這份長達20年的共同回憶，將每一格情感，永久保存。

陳柏宇入行20週年。（公關提供）

為開騷操Fit體能

在拍攝海報當日，Jason見到這部為他度身訂造的影相機1:1模型時，表現得十分興奮，因為影相機像真程度極高，Jason當日都十分好奇在研究影相機的每一個細節，而拍攝時，攝影師特別要求Jason要表現開心、搞笑、浮誇的一面，Jason笑言這全是他的強項，所以表現起來也份外輕鬆和投入。為了演唱會，Jason近期都勤做gym，所以拍攝當日要他在影相機前擺甫士，興之所致，他都輕而易舉地擒高擒低，將現場當成遊樂場。

為了演唱會，Jason近期都勤做gym。（公關提供）

人生四格見證生命中重要的四個moments

說到人生四格，Jason分享了他生命中重要的四個moments。他道：「第一個重要時刻係移民去加拿大，呢個經歷改變咗我嘅人生。第二個就係喺卡啦OK房試音，然後成為Sony Music嘅歌手，如果冇呢一次嘅試音，我都唔會成為歌手。第三個係結婚同埋生小朋友，呢個係一個不可分割、最圓滿、最美好嘅moment。第四個就係我喺叱咤攞到「我最喜愛的男歌手」，因為呢個係大眾投票投返嚟嘅獎項，我入行以來從來冇幻想過自己係有呢種觀眾緣，而且仲要同其他人去比較嘅時候，我係更加冇信心做到。呢個重要moment，係粉絲成就我嘅。」

Jason分享他生命中重要的四個moments。（公關提供）

（公關提供）

有關演唱會詳情如下：

《Sony呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》

日期：2026年7月18及19日（星期六及日）

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$999 / $799 / $599

4月30號早上10時起城市售票網公開發售