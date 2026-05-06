周柏豪連詩雅時隔十五年內地合體雨中對唱　預告回港將再次同台

周柏豪近期亮相內地音樂節，與相識多年兼同門師妹的連詩雅，闊別足足十五年後再度同框合體，二人現場演繹經典粵語金曲《一事無成》，瞬間引爆全場氣氛。



周柏豪連詩雅合體內地開騷。（IG@punkhippie）

草莓音樂節雨中開唱

「草莓音樂節」的「粤語專屬場」由周柏豪偕師妹連詩雅（連詩雅）、衛蘭（Janice）、江海迦（AGA）及王灝兒（JW）輪流獻唱。雖然音樂節當日天氣惡劣，全程大多下著大雨，卻完全澆不熄現場樂迷的熱情，大家依舊熱烈支持，氣氛全程高漲。

草莓音樂節雨中開唱。（Weibo@摩登天空）

周柏豪大曬麒麟臂

周柏豪在現場獻唱多首粵語歌，更用廣東話在現場大搞氣氛與觀眾互動：「返到東莞，好多人叫我表哥喎！」聽到台下不少歌迷大叫他除衫時，他說：「唔係咁樣㗎，有時啦，多啲欣賞啲音樂，唔係一定除衫嘅！」不過為了不讓歌迷失望，他邊嗌熱，邊脫下牛仔外套大曬麒麟臂。

周柏豪大曬麒麟臂。（Weibo@摩登天空）

周柏豪連詩雅驚喜合體

當周柏豪介紹穿露背裝的連詩雅出場時，現場觀眾尖叫聲震耳欲聾。二人難得在內地舞台迎來闊別十五年的夢幻同框，一同演繹經典金曲《一事無成》，旋律瞬間勾起一眾樂迷的青春回憶。為紀念再次重聚，周柏豪又與連詩雅及台下觀眾影大合照。向來交情深厚的兩人過往曾多次搭檔飾演螢幕情侶，私下感情極為要好。當年連詩雅婚禮時，周柏豪原定有工作在身未能出席，卻特意凌晨4點到酒店房探望連詩雅送上祝福，引得連詩雅當場爆喊。

周柏豪連詩雅驚喜合體。（Weibo@摩登天空）

連詩雅透露回港再合唱

連詩雅在受訪時，坦言這是第一次參加音樂節，表演前心情十分緊張，多虧周柏豪演出前幫她打氣，讓她安心表演，還透露和周柏豪會在香港再度合唱，「佢帶住我，教我有乜要準備，令我好放心。大家10幾年冇同台，可以Live合唱梗係開心啦，同埋首歌咁多年都咁受歡迎，多謝大家支持，令首歌幾多代人都咁鍾意。（有冇機會同柏豪繼續合體演出？）希望多啲機會啦，嚟緊23號都會同師兄出席香港嘅商場騷，一齊合唱。」