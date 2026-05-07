男團ZPOT成軍百日出歌曲《反話》　MV兩大造型散發青春活力與搞怪

成軍百日的人氣Gen Z男團ZPOT，繼出道作《ZPOTLIGHT！》後，今日推出第二首派台歌《反話》，由 J.Arie作曲、 鍾說填詞、葉樹暉編曲、徐浩監製，陣容鼎盛！其中年紀最小的兩位成員林焯彥（Marcus）與關曉隆（Bosco），更邀得《全民造星VI》冠軍TELLER攜手合作，首度填寫Rap詞，我手寫我心，道盡Gen Z的少男心事！



單曲Cover。（官方提供圖片）

Gen Z男團ZPOT成軍百日 第二首派台歌《反話》高甜登場

隊長黎子琛（Alvin）親解新歌創作概念：「當我們遇上心儀對象時，可能會因為害羞，或者擔心被拒絕，因而改以反話去表達自己真實的感受，例如說出『我不愛你』這種違心說話，間接去表達自己的愛意！」而周德誠（Cow）直言初次聽到Demo時，已充滿粉紅泡泡：「這首歌令人一聽鍾情，無論是曲風與歌詞均充滿青春、夏日與戀愛的感覺。當我第一次聽到完整版的《反話》時，當下便覺得這首歌完全寫出一位少男面對心儀女生卻不敢講真心話，反而選擇講反話的曖昧情景，相當Sweet！」

這首歌完全寫出一位少男面對心儀女生卻不敢講真心話，反而選擇講反話的曖昧情景。（官方提供圖片）

處男下海填寫Rap詞的Bosco說：「第一次收到Demo時，我跟Marcus分別譜寫自己負責的部份，但總覺得有所欠缺，所以馬上跟大師TELLER取經，聽聽他的看法，從而激發更多靈感！」Marcus續說：「由《造星VI》開始認識TELLER，友誼已建立了一段時間，自己第一次寫Rap詞當然要找他幫忙，TELLER的建議令我更易透過Rap詞表達出自己的真實感受，獲益良多！」

Bosco跟大師TELLER取經，激發更多靈感。（官方提供圖片）

MV兩大造型散發青春活力與搞怪本色

為了呈現新歌《反話》的「口裡說不」主題，ZPOT在MV中玩轉兩大潮爆造型，令人目不暇給！副隊長黃日禧（Dave）說：「MV中有兩個造型，第一個充滿青春活力，色彩繽紛，突顯我們7位成員的不同特質；另一個造型則以古典Look營造童話感覺，較為浮誇荒誕，不但切合新歌《反話》的主題，更希望帶領Fans進入與現實抽離的平行時空。」

一個充滿青春活力，色彩繽紛。（官方提供圖片）

一個造型則以古典Look營造童話感覺。（官方提供圖片）

張肇維（Gordon）接力解構新歌MV：「為了配合《反話》這個主題，MV 中會出現大量『不合理』的道具，例如巨大化的手掌、與Marcus連為一體的餐桌，相信大家看到這些新奇的道具也會覺得過癮！」Bosco更隆重介紹ZPOT首位MV「女主角」：「女主角Khandha是一隻超級可愛的斑點狗，牠在MV中也有千奇百怪的造型，大家密切留意！」除了有「狗界KOL」Khandha與ZPOT齊齊賣萌外，七子更在MV中盡展年下男的青春活力，不但在大草地與乾涸的泳池中勁歌熱舞，一邊跟陽光玩遊戲，一邊展現古靈精怪的玩味；移師教堂拍攝時又輪流發揮幽默本色，令拍攝現場笑聲不斷！

在大草地與乾涸的泳池中勁歌熱舞。（官方提供圖片）

身為隊中「色水擔當」的陳廷羲（Ian Hannz），更溫馨提示大家要留意特別設計的「手語舞」：「我們暗戀別人的時候，經常因為害羞而不敢宣之於口，所以今次刻意在舞蹈中配合手語去示愛，例如用手語去表達『我愛你』、『我想念你』等高甜訊息，希望大家留意《反話》MV的同時，也要細心觀看我們在舞蹈設計上的小巧思！」想聽聽ZPOT的少男心事，各位Zpotlight記得到各大音樂平台收聽新歌《反話》，以及狂Loop「帥萌甜」兼備的MV，齊齊感受年下男的魅力！