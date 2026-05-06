王嘉爾成首位亞洲藝人巴西開唱　拉美樂迷全情投入下一站回歸亞洲

王嘉爾《MAGICMAN 2世界巡迴演唱會2026–2027》穿梭北美拉美開騷大功告成Jackson創華語藝人巡唱多項紀錄成第一位里約熱內盧開個唱亞洲藝人創歷史全球巿場號召力持續爆發Jackson將回歸亞洲強攻各大城巿。



王嘉爾演唱會海報。（官方提供圖片）

王嘉爾創歷史里約熱內盧開騷

作為華語頂流藝人，Jackson海外巡唱再傳佳績，橫跨北美、拉美5國10城的行程，屢創歷史性突破，充分證明其海外號召力並非一時興起，而是長期紮根的實力體現。2023年，Jackson已成為首位在紐約Barclays Center開騷並實現全場滿座的華人歌手；時隔三年，2026年重返該場館開騷，依舊火速爆滿、座無虛席，實力印證自身號召力長期在線。

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Jackson在拉美市場的表現更為亮眼，墨西哥城的演出入場人數高達約2萬人，熱烈氛圍可見一斑。更值得一提的是，這次Jackson更親手寫下「首位登陸里約熱內盧開個唱的亞洲藝人」的歷史新一頁，為華人爭光，創下當地演出新紀錄。此次拉美巡唱幾乎清一色為本地觀眾，西語、葡語觀眾更全程跟唱，就連《GBAD》等主打作品亦能齊聲大合唱。足證Jackson的音樂已深入當地，巡唱版圖擴張並非試水溫，而是真正在海外紮根，於國際樂壇的地位及影響力不斷攀升！

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Jackson雖然忙著跑tour，但都經常在IG出po分享每站的演出點滴和感受，與粉絲互動。單是墨西哥城一站就出了兩個po，對這個地方情有獨鍾的Jackson，被瘋狂火熱的現場氣氛燒著，令他感覺墨西哥城的靈魂已經融入他的血液，他又感謝粉絲為他帶來靈感，還說當地樂迷與眾不同，致使他完全不覺得自己身處地球！而完成聖保羅及里約熱內盧兩場騷後，Jackson都在貼文中感謝觀眾給予他難忘的體驗，他亦趁機鼓勵粉絲，希望他們看完騷後有所得著，能夠帶走他所傳達的訊息，在紛擾的世界中，堅持做自己愛自己！出名錫粉絲的Jackson還派福利，分享自拍照、騷肌相，以及在巿內遊走、歎美食的片段，從Jackson的分享可見無論舞台上抑或舞台下，他都一樣enjoy！

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北美拉美巡演告捷將強攻亞洲

這個全新世巡自2025年10月於泰國曼谷起跑，Jackson領軍走遍包括澳門、雅加達、吉隆坡、馬尼拉和東京，到2026年3至4月移師北美及拉丁美洲包括洛杉磯、奧克蘭、溫哥華、羅斯蒙特、紐約布魯克林、多倫多、墨西哥城、聖保羅、里約熱內盧和聖地牙哥共完成16站，用音樂逐步開拓屬於自己的世界版圖。勢如破竹的Jackson接下來會回歸亞洲強攻各大城市！