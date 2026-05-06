林家謙親解DSE音樂科《四月物語》考題　對歌被納入DSE考題感意外

電台節目《1圈圈》於5月6日邀請林家謙進行電話訪問，親自回應近日中學文憑試（DSE）音樂科引用其作品《四月物語》作為考題的熱話。林家謙首次公開分享他對此事的看法，並親解歌曲最後一段副歌如何營造高潮，為廣大考生和樂迷帶來第一手資訊。



《四月物語》單曲cover。（IG@terencelam0903）

林家謙對DSE考題感意外 親身解構《四月物語》高潮位

對於《四月物語》被選為DSE音樂科考題，林家謙坦言感到意外。他表示自己與考生一樣，也是在考試當天才得知此消息，並形容「感覺有少少古怪 」。他直言：「我冇諗過自己啲歌會喺考題入邊出現，然後我又未至於覺得隻歌少咁多嘢要analyze，所以就有啲唔係好相信。」當被問及若身為考生會如何回答「《四月物語》最後一段副歌如何透過編曲、節奏、演繹方式營造高潮」這條題目時，林家謙笑言：「哇！咁難！首先個marking sheme唔喺我度，我冇得講個model answer，我冇得代表考評局去講啱唔啱。」他隨後親自解畫，指出自己在創作歌曲時是憑感覺行事：「我寫嘅時候冇特別好計算地話呢個位一定要點樣個做到呢個效果（高潮），而嗰時冇諗咁多嘢。不過編曲嗰時就會諗technically點樣可以將啲嘢再提升。」他亦在節目中親自解構了最後一段副歌中旋律的變化，為聽眾提供了第一身的創作視角。

林家謙坦言對《四月物語》被選為DSE音樂科考題感到意外。（IG@terencelam0903）

堅持創作純粹本質 與考生互動幽默風趣祝福DSE學子

對於今次被引用為考題會否令他日後創作時「諗多一步」，林家謙直言：「唔會啊。我prefer創作嘅時候就唔好諗咁多呢啲好technical或者諗要加啲咩落去去令到佢咁（少效果），始終我覺得創作都係以最純粹行先，會感動人啲。」他強調自己平日寫歌較少從技術性角度出發。主持亦提及少考生在社交平台表示「好感動」，林家謙亦親自留言回應，將歌曲前奏的幾個音填上「報dse 報dse 報dsE↗️ 考試」，並在節目中即場演繹。

林家謙亦親自留言回應考生。（Threads）

談到甚麼答案能獲得他青睞，林家謙表示：「如果佢寫到一啲可能我自己都唔知嘅嘢，佢原來發覺呢個位少一個咁樣嘅twist或者少一個咁樣嘅處理係我自己都冇為意，咁我會覺得『唉，你諗多咗喇』。」隨即再表示：「唔係，即係佢畀我更加analyze得好。我嘅見解唔代表晒，亦都唔可以代表考評局。」並在訪問最後衷心祝福所有考生都能獲得5**的佳績。

林家謙近日出席第47屆十大中文金曲頒獎禮。（IG@terencelam0903）